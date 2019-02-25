Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, İstanbul'da düzenlenen 2. Türkiye Enerji ve Doğal Kaynaklar Zirvesi'ne katıldı.

Bakan Dönmez burada moderatörlerin sorularını yanıtladı. Dönmez, Türkiye'nin enerjide son 16 yılda büyük bir ilerleme kaydettiğini belirterek elektrikte iletim, dağıtım ve üretim olmak üzere 100 milyar dolarlık yatırım gerçekleştiğini söyledi. Yerlileştirme kapsamında Türkiye'nin doğal gaz arama çalışmalarına hız verdiğini belirten Bakan Fatih Dönmez, arama çalışmaları için ciddi bir kaynak ayırdıklarını ve son dönemde özellikle Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri dikkatle izlediklerini vurguladı. Bu bölgede son 5-6 yıldır sismik araştırmalara devam ettiklerini kaydeden Bakan Dönmez, "Oradaki binlerce veriyi tek tek analiz ediyoruz ki, potansiyeli olan bölgeleri belirleyelim. İlk sondajımızı Antalya açıklarında başlattık. Hedef noktasına varmak üzereyiz. Bir iki hafta içerisinde 5 bin 500 metreye ulaşmış olacağız. Böylece var mı, yok mu bilgisini de elde etmiş olacağız. Bu çalışmaları kendi platformumuz ve personelimizle yapıyoruz, dışarıdan bu hizmeti alsaydık, iki katı maliyetle yüz yüze kalacaktık. İkinci gemimiz de tersaneye ulaşmış durumda. Onun da bazı bakım çalışmaları olacak. Her iki gemimizle sondajlarımıza devam edeceğiz. Bir muhalefet milletvekilinin eleştirel bir yaklaşımı olmuştu. Burada ülke kaynaklarını arıyoruz, politik bir yönü de yok. O söylem adeta bizim orada bulunmamızı istemeyen ülkelerin söylemiyle de örtüşmüş oldu. Takdir edemiyorsanız, susmakta fayda var. İlkinde buluruz bulamayız, bilemeyiz. Herkes ilk kuyuda bulsaydı, petrol 10 dolar olurdu. Bu çalışmalar ayrıca, bölgedeki kaynakların adilane paylaşımı için de çok önemli" dedi.

"ÜRÜN ÇEŞİTLİLİĞİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Yenilenebilir enerji teknolojilerinin de Türkiye'de üretilerek yerlileştirme sağlanması için Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları

(YEKA) ihalelerinin gerçekleştiğini söyleyen Bakan Dönmez, "Aynı zamanda bu kaynakları Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması (YEKDEM) kapsamında destekliyoruz. YEKA ihaleleri de devam edecek, diğer model de devam edecek" diye konuştu.

Bakan Dönmez, çatısına güneş enerjisi santrali kurmak isteyen vatandaşlar için aylık mahsuplaşmayla ilgili düzenlemelerin üzerinde çalışıldığını ve kendi elektrik ihtiyaçlarını tamamen karşılamak isteyen sanayi kuruluşları için de lisanssız güneş enerjisindeki bir megavatlık kapasite sınırında bir esnekliğe gidebileceklerini kaydetti. Bakan Dönmez, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Eti Maden Genel Müdürlüğü'nce üretilen BORON temizlik ürününün satışlarıyla ilgili, "Şu anda BORON satışlarına yetişemiyoruz, üretim kapasitesini iki kata kadar çıkardık. Ürün çeşitliliği için çalışıyoruz. Bulaşık temizliği için de talep geldi, bu konuya da bakacağız. İç talebi karşıladıktan sonra ihracat imkanlarını değerlendireceğiz" diye konuştu.

"BU GİZLİ ORTAKLIKLAR NİYE AÇIKLANMIYOR, ANLAMIŞ DEĞİLİZ"

Seçim çalışmalarıyla ilgili de konuşan Bakan Dönmez, "Yeni sistem ittifaka imkan veriyor. Belediye seçimlerinde de ittifak bir partinin aday göstermesi ve diğerinin de desteklemesi şeklinde yürüyor" dedi.

"Karşı tarafta ise görünürde CHP ve İYİ Parti var, ama gizli ortaklıklar da var" diyen Dönmez, "Bu gizli ortaklıklar niye açıklanmıyor, anlamış değiliz. Bu gizli ittifakın arkasında yatan nedenler neler? 'Açığa çıkınca halk tepki mi gösterir?' şeklinde değerlendirmeler var. Ben de bu değerlendirmelere katılıyorum. Açıkça beraber değiliz demelerine rağmen bazı bölgelerde aday gösterilmemesi bu ittifakı ortaya koymuş oluyor. Şanlıurfa'da CHP'nin büyükşehir bazında adayı yok, diğer partinin de bölgede belli bir ağırlığı olmasına rağmen adayı bulunmuyor, ama vatandaşımız bunu gayet iyi okuyor. İnşallah milletimiz, 1 Nisan sabahında Cumhur İttifakı adaylarına gereken desteği vermek suretiyle iradesini ortaya koyacaktır" diye konuştu.