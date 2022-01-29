Türkiye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu personel alacak

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu personel alacak

Türkiye

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu personel alacak

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu personel alacağını açıkladı.

29 Ocak 2022, Cumartesi 17:50 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre,"Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından 07 Mart-01 Nisan 2022 tarihleri arasında, 2 (iki) adet Mütercim Tercüman, 17 (on yedi) adet Mühendis, 1 (bir) adet Kütüphaneci, 2 (iki) adet Çözümleyici, 14 (on dört) adet Yönetim Görevlisi, 5 (beş) adet İletişim Görevlisi, 4 (dört) adet Şoför ve 2 (iki) adet Teknisyen olmak üzere toplam 47 (kırk yedi) kadro için giriş sınavı yapılacaktır" açıklaması yapıldı.

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