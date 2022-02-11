Ekonomi Kritik toplantı sonrası Bakan Dönmez'den önemli açıklamalar

Kritik toplantı sonrası Bakan Dönmez'den önemli açıklamalar

Ekonomi

Kritik toplantı sonrası Bakan Dönmez'den önemli açıklamalar

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 21 elektrik dağıtım bölgesinin üst düzey yöneticileri ile bir araya geldi. Toplantının ardından Bakan Dönmez, "Bugün elektrik dağıtım şirketlerinin altyapı yatırımlarını ele almak için bir araya geldik. Son 20 yılda afet yönetimine yapılan insani ve maddi yatırımlarla bugün devletimiz ve sivil toplum kuruluşlarımızla koordineli bir şekilde olay yerine intikal ediyor." dedi.

11 Şubat 2022, Cuma 16:28 Son Güncelleme:
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Küresel iklim değişikliğiyle birlikte doğal afet dünyanın gündeminde yer alıyor. Biz de bakanlık olarak afet yönetiminde çalışmalarımız revize ettik. Bakanlık bünyesinde kriz merkezlerimizi kurduk. Afet senaryosunu ayrı ayrı oluşturduk

Bugün elektrik dağıtım şirketleriyle bir araya gelerek masaya yatırdık. Güçlü ve zayıf olduğumuz noktaları ve fırsatları bu toplantıda değerlendirdik. Bizim açımızdan oldukça verimli bir toplantı oldu.

Türkiye’nin son 20 yılda gösterdiği büyümenin temel dinamikleri enerji sektörüdür. Enerji sektörü serbest piyasa kuralları göz önüne alınarak üretim, dağıtım şeklinde yeniden düzenlenmesi sektörün büyümesinde ivme kazandırmıştır.



"40 MİLYAR LİRALIK YATIRIM YAPILDI"

Dağıtım şirketleri tarafından 40 milyar liralık yatırım yapıldı. 2021-2025 uygulama döneminde bu rakam 66.7 milyar liraya yükselecektir. Yeni yatırımlarla şebeke ağımızı her yıl genişletiyoruz.

Elektrik üretim ve dağıtım alanlarında son 20 yılda 100 milyar dolarlık yatırım yapıldı. Son 20 yılda elektrikte toplam kurulu gücümüzü 3.5 kat artırarak 100 bin megavat seviyesine ulaştırdık. Muhalefetini Türkiye’nin tökezlemesi üzerine kuran bir siyasetin, adeta freni boşalmış bir kamyon gibi her gün yalanlarla dolu bir yokuştan aşağı indiğini görüyoruz. Bu tarz bir siyasetin önüne ne gelirse sürüklediğini halkı kışkırtmaya yönelik adımların sonuncusuna da geçtiğimiz günlerde şahit olduk.

Demokratik sınır ve nezaketler içerisinde her türlü görüşe açığız. Provokasyondan medet umanların da karşısında olacağız. Biz konuyu kamuoyu ile paylaştık. Halkta ve tüm paydaşlarımızdan gelen önerilere de çalışmalarımıza devam edeceğiz."

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