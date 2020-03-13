Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın ödül töreni ertelendi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın ödül töreni ertelendi

Türkiye

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın ödül töreni ertelendi

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı, 16 Mart tarihinde yapılacak 'Türkiye'ye Enerji Veren Kadınlar Ödül Töreni'nin ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı.

13 Mart 2020, Cuma 16:36 Son Güncelleme:
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, pazartesi günü yapılması planlanan ’Türkiye’ye Enerji Veren Kadınlar Ödül Töreni’nin ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Enerji sektöründe kadın istihdamını artırmak, farkındalık yaratmak amacıyla her yıl Mart ayında düzenlediğimiz ve bu yıl 16 Mart’ta Zorlu PSM’de düzenlenecek olan, ’Türkiye’ye Enerji Veren Kadınlar Ödül Töreni’miz ileri bir tarihe ertelenmiştir. Program için yeni bir tarih belirlendiğinde kamuoyuyla paylaşılacaktır" denildi.

DHA


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