Enerjide yerli üretim zirvede

Enerjide dışa bağımlılığı azaltmak için belirlenen Milli Enerji Politikaları kapsamında ağırlık verilen konulardan birisi de yenilenebilir (güneş, rüzgar) kaynaklardan enerji üretimini artırmak. Bu konuda yapılan yatırımlar sonuç vermeye başladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, ilk 10 ayda yerli ve yenilenebilir enerjiden elektrik üretim payının yüzde 64’e yükseldiğini söyledi. Dönmez, “Bu rakamın yüzde 46’sı yenilenebilir enerjiden geliyor” diye konuştu.

Hedef yakalandı

Ankara’da dün Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi’nde konuşan Fatih Dönmez, “Burada en sevindirici husus, bu ortalamanın her ay inişli çıkışlı değil düzenli bir seyir halinde ilerlemesi oldu. Bu gelişmelerle birlikte ilan ettiğimiz kısa vadede elektrik üretiminin üçte ikisini yerli ve yenilenebilir kaynaklardan elde etme hedefimizi yakaladık. Şimdiki hedefimiz, bu oranı daha da yukarılara çekmek” dedi.