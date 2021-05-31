Enerjimiz taşabilir

Geri gitme silsilesi başlıyor

Plüton ve Satürn geri gidiyor, Merkür de geri hareketine geçmek üzere. Bundan sonraki haftalarda Jüpiter ve sonra da Neptün geri gitmeye başlayacak. Yaz sonuna doğru Uranüs'ün de geri gitmeye başlamasıyla ağır hareket eden tüm gezegenlerin geri gittiği bir döneme gireceğiz. Merkür hızlı hareket ettiğinden ve geri gitme dönemleri daha kısa, Haziran sonuna doğru düzelmiş olacak. Tıbbi astrolojide gezegenler işleyişle ilişkilidir. Geri gittiklerinde işleyişin bozulması söz konusu olabilir. Satürn kemik yapımı, apse benzeri sınırlandırma, katılaştırma, Merkür iletim, iletişim, algılama ve Plüton yıkıp yeniden yapılanma ile ilişkili olduğundan kemik yapımı sorunları, uygunsuz katılaşmalar, sinir iletimi, el becerileri, konuşma, duyma ve algılama sorunları, yıpranmış dokuların ve artıkların yıkılmasıyla ve yeni doku oluşumuyla ilgili sorunlar bu gezegenler geri giderken önümüze gelebilir.

Ay Satürn-Uranüs karesinin etkilerini tetikliyor

Haftanın ilk gününde Ay Uranüs ile kare, Satürn ile de kavuşum yapacak ve yaklaşan Satürn-Uranüs karesinin etkilerini tetikleyecek. Geçen haftaki yazımızda bahsettiğimiz metabolizma sorunları, sindirim sorunları, moral bozuklukları ve doku şişlikleri yine gündemimize gelebilir. Doğal gıdalar, ıhlamur benzeri sakinleştirici bitkisel çaylar, keskin olmayan kokular, gümüşi ya da pastel renkler biraz daha iyi hissetmemizi sağlayabilir.

Salatalık-maydanoz suyu gibi içecekler yapıp, istediğimiz gibi tatlandırabiliriz

Karabiber hem canlandırır, hem sakinleştirir

Bu hafta uyandırıcı- uyarıcı içeceklerden uzak durmakta ya da sınırlı tüketmekte fayda var. Karanfil, tarçın, zencefil gibi bitkiler de uyarıcı etkilidir. Adaçayı su tutulmasını arttırabilir. Kekik ve nane çaylarını deneyebiliriz. Karabiberin nefes açıcı, canlandırıcı etkisinden faydalanabiliriz. Örneğin blenderden geçirilmiş domatese az tuz, karabiber, isteğe göre nane katıp, içebiliriz. İki salatalık ve birkaç sap maydanozu blenderden geçirip yine isteğe göre tuz ya da karabiberle tatlandırabiliriz. Muhteşem bir detoks içeceği olur, bizi hem canlandırır, hem sakinleştirir, hem de vücudumuzdaki fazla suyu ve posaları atmamıza yardımcı olur. Aşırıya kaçmamak şartıyla limon kullanabiliriz, ama sindirim sistemi sorunlarına açık bir dönemden geçtiğimiz için aç karna tüketmemeye dikkat edelim.

Haftanın ikinci gününden itibaren enerjimiz artıyor

Haftanın ikinci günü Güneş-Kuzey Ay Düğümü kavuşumuna şahit olacağız. Kuzey Ay Düğümü büyüteç etkisi yaptığından daha canlı ve daha enerjik hissedebiliriz. Vücut direncimiz artabilir. Hafta ortasında iki iyicilin, yani Venüs ve Jüpiter'in uyumlu açısı da iyi hissetmemize yardımcı olacak. Her şeyden önce duygusal anlamda daha iyi hissedeceğiz ve iki gösterge de su burçlarında olduğundan hem duygusal, hem bedensel arınma şansımız artacak.

Hafta sonunda geri giden Merkür'ün Neptün ile kare açısı kesinleşiyor ve aynı zamanda Yengeç burcundaki Mars da Oğlak burcunda geri giden Plüton ile karşıt açı yapacak. Koç burcundaki Ay da her ikisine kare yaparak bu sert açıyı tetikliyor, gökyüzünde öncü burçlarda bir T-kare oluşuyor.

Mars-Plüton sert açıları zorlanma getirebilir

Hafta sonunda içsel enerjimiz -nasıl yönlendireceğimizi bilemeyeceğimiz kadar- artabilir. Kendimizi, enerjimiz fazla olduğundan başta kaslarımız olmak üzere hem bedensel, hem duygusal olarak fark etmeden zorlayabiliriz. Hafta sonu günlük rutinimize ekleyeceğimiz beden egzersizleri bu enerjiyi olumlu kullanmamıza yardımcı olacak. Merkür-Neptün sert açısının gerginleştirici etkisini de daha kolay atacağız. Özellikle el ve kol bölgesi başta olmak üzere kazalara karşı dikkatli olalım. Kaslarımıza aşırı yüklenmemeye çalışalım. İltihaplar, mide sorunları, zehirlenmeler söz konusu olabileceğinden durmuş ya da hijyenik ortamda hazırlanmamış besinlerden kaçınalım. Salgın tedbirlerine ve beden temizliğine her zamankinden daha fazla özen gösterelim.

Önceki yazılarımızda T-kare kalıbında köşelerin yer almadığı burcun özelliklerini kullanmanın sert etkilerden kaçınmamıza yardımcı olabileceğinden bahsetmiştik. T-karede boş taraf Terazi burcunda. Terazi denge kurmak ile ilişkilidir. Yeme, içme, çalışma, dinlenme, egzersiz konularında denge sağlamaya çalışalım. Özellikle yemek ve egzersiz konusunda aşırıya kaçmaktan kaçınalım. T-kare kalıbının enerjisinden ve uyarıcı etkisinden zarar görmeden yararlanmaya çalışalım. Haftaya tekrar buluşana kadar sağlıkla, sağlıcakla kalmanız dileğiyle...