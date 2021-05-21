Enerjinizi yükseltecek yaz seçkileri

2021 yaz sezonunun olmazsa olmazı sıcak tonların beyaz ve altın ile yakaladığı uyum, kaliteli kumaşlar ve farklı dokularla hayat buluyor. Grafik oyunlarının ön planda olduğu desenler ve pileli tonlar arasına gizlenmiş turuncular ile enerjik bir anlatım yakalayan plaj giyim tasarımları, detaylara önem veren kadınların tercihi olmaya aday görünüyor. Geri dönüştürülmüş ve organik materyallerden çevre dostu süreçlerle üretilen sürdürülebilir tamamlayıcı aksesuarlar, 70'lerin ikonik çizgisel ruhunu daha iyi bir dünya için doğa dostu seçenekleri ile sahillerin vazgeçilmezi haline getiriyor.

Sezonun gözdesi canlı renklerin cesurca kullanıldığı uğurlu hayvan motifli takılar, günlük hayatta da rahatlıkla kullanılabilecek oversize tasarımlar ile sportif ve şık kombinler olurken yaratıcı tasarım objelere de şimdiden evinizde yer açmaya başlayabilirsiniz. Geride iz bırakacak yaz kokusuna hala karar veremeyenler için bergamot ve amber notalarıyla unisex parfüm deneyimini keşfe sunan Designers Iconic platformu, yazın ışıltısını cildinizde hissedeceğiniz kadın ve erkekler için doğal formüllü pek çok farklı bakım ürünlerini bir araya getirerek yanınızdan ayırmak istemeyeceğiniz yaz seçkilerini tek noktada bulma imkanı sağlıyor.



