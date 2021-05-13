Magazin Enes Batur: Danla Bilic bana aşık!

Enes Batur: Danla Bilic bana aşık!

Magazin

Enes Batur: Danla Bilic bana aşık!

Ünlü YouTuber Enes Batur, sokağa çıkma yasağının olduğu gün Bebek'te objektiflere yansıdı. Muhabirlerle sohbet eden 23 yaşındaki Batur, Danla Bilic ile yaşadığı polemik hakkında konuştu.

13 Mayıs 2021, Perşembe 15:23 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Beykoz'da ikamet etmesine rağmen Bebek'te arkadaşıyla scooter sürerken görüntülenen Enes Batur, gazetecileri fark etmesiyle ara sokaklarda izini kaybettirmek istese de başarılı olamadı.

'İZNİM VAR'

Ayaküstü muhabirlerle sohbet eden ünlü YouTuber, “BKM’de bulunan bir programa konuk olarak katılacağım. İzin belgem var yani” diyerek iznin olduğunu ifade etti.

'HER YERDEN BENİM VİDEOLARIMI İZLİYOR'

Batur, Danla Biliç ile aralarında çıkan polemiklerin hatırlatılması üzerine ise, “Kendisi benim ona aşık olduğumu ifade etmiş ama bence o bana aşık. Kendisini engellememe rağmen her yerden benim videolarımı izliyor” dedi.

'BIRAK PEŞİMİ'

YouTube kanalı için Baturay Anar ile video çeken Enes Batur, arkadaşıyla Youtuberlar hakkında konuştu. Sıra Danla Bilic'e geldiğinde ise abone sayısının gözükmemesi Batur'un dikkatini çekmişti.

Bilic'in abonesi sayısının görünmemesi ile ilgili konuşan Enes Batur'un "Komikmiş, abonesi az herhalde" sözlerine Bilic, "Enes, seni aylar belki yıllar önce her yerden engelledim. Bırak peşimi" mesajıyla karşılık vermişti.

ÖDÜL GERGİNLİĞİ 

Öte yandan geçtiğimiz aralık ayında Danla Bilic, INFLOW Awards’20’de En İyi YouTuber ödülünün sahibi olmuştu. Enes Batur da buna sessiz kalmamış ve sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Bilic’le dalga geçmişti.

Twitter hesabından paylaşım yapan Batur, “Survivor şampiyonu Danla Bilic En İyi YouTuber ödülünü almış lol” ifadelerini kullanmıştı. Bilic ise bu tweete “Şu Enes’i bolca favlayın ağlamasın lol” karşılığını vermişti.

'DANLA BİLİC SENDEN HOŞLANMIYORUM' 

Enes Batur, daha önce de "Danla Bilic senden hoşlanmıyorum" şeklindeki tweeti ile dikkat çekmişti. Bunun üzerine konuşan Danla Bilic ise "Yeterince konuştum. Şakalaşıyoruz, gülüp geçsinler. Enes’imle neden ciddi kavga edelim?" ifadelerini kullanmıştı.


İlgili Haberler
Enes Batur'un doğum günü partisini polis bastı iddiasıEnes Batur'un YouTube'a video yüklemesi yasaklandı!Enes Batur, ailesinden arkadaşlarına kadar tüm bilinmeyenlerini anlattı: İçlerinde bulundum ve gerçekten nefret ettim


Yazarlarımızdan
Şirin Sever
Yapacak bir şey yok, iyi bayramlar
Şirin Sever
Filiz Özkol
13 Mayıs 2021 günün burç yorumları
Filiz Özkol
Mehmet Coşkundeniz
Babalık bu değil
Mehmet Coşkundeniz
Uğur Alkapar
Hadiselerce
Uğur Alkapar
Yasemin Candemir
Hedef köylerde okuyan her çocuğa ulaşmak!
Yasemin Candemir
Hande Kazanova
10 Mayıs haftası burçlar
Hande Kazanova
Öner Döşer
10 Mayıs haftasına astrolojik bakış: İyileşme zamanı!
Öner Döşer
Suna Akyıldız
Huzur istiyor
Suna Akyıldız
Funda Duru
Yeryüzünde tanıştığımız ilk insan, iyi ki varsınız!
Funda Duru
Elif Demirtaş Bilir
Camdaki Kız'da o iş olmaz!
Elif Demirtaş Bilir
Gökçen Erdoğan
Erkeklerin yaş yaş sertleşme durumları
Gökçen Erdoğan
Bekir Saçar
Çölde safari yaptılar
Bekir Saçar
Sercan Yaşar
Davet engel tanımaz...
Sercan Yaşar
İrem Haliloğlu
Aslan burcunda dolunay: Şimdi şans cesurlardan yana!
İrem Haliloğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Defne Samyeli fit vücuduyla dikkat çekti