Enes Batur: Danla Bilic bana aşık!

Beykoz'da ikamet etmesine rağmen Bebek'te arkadaşıyla scooter sürerken görüntülenen Enes Batur, gazetecileri fark etmesiyle ara sokaklarda izini kaybettirmek istese de başarılı olamadı.

'İZNİM VAR'

Ayaküstü muhabirlerle sohbet eden ünlü YouTuber, “BKM’de bulunan bir programa konuk olarak katılacağım. İzin belgem var yani” diyerek iznin olduğunu ifade etti.

'HER YERDEN BENİM VİDEOLARIMI İZLİYOR'

Batur, Danla Biliç ile aralarında çıkan polemiklerin hatırlatılması üzerine ise, “Kendisi benim ona aşık olduğumu ifade etmiş ama bence o bana aşık. Kendisini engellememe rağmen her yerden benim videolarımı izliyor” dedi.

'BIRAK PEŞİMİ'

YouTube kanalı için Baturay Anar ile video çeken Enes Batur, arkadaşıyla Youtuberlar hakkında konuştu. Sıra Danla Bilic'e geldiğinde ise abone sayısının gözükmemesi Batur'un dikkatini çekmişti.

Bilic'in abonesi sayısının görünmemesi ile ilgili konuşan Enes Batur'un "Komikmiş, abonesi az herhalde" sözlerine Bilic, "Enes, seni aylar belki yıllar önce her yerden engelledim. Bırak peşimi" mesajıyla karşılık vermişti.

ÖDÜL GERGİNLİĞİ

Öte yandan geçtiğimiz aralık ayında Danla Bilic, INFLOW Awards’20’de En İyi YouTuber ödülünün sahibi olmuştu. Enes Batur da buna sessiz kalmamış ve sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Bilic’le dalga geçmişti.

Twitter hesabından paylaşım yapan Batur, “Survivor şampiyonu Danla Bilic En İyi YouTuber ödülünü almış lol” ifadelerini kullanmıştı. Bilic ise bu tweete “Şu Enes’i bolca favlayın ağlamasın lol” karşılığını vermişti.

'DANLA BİLİC SENDEN HOŞLANMIYORUM'

Enes Batur, daha önce de "Danla Bilic senden hoşlanmıyorum" şeklindeki tweeti ile dikkat çekmişti. Bunun üzerine konuşan Danla Bilic ise "Yeterince konuştum. Şakalaşıyoruz, gülüp geçsinler. Enes’imle neden ciddi kavga edelim?" ifadelerini kullanmıştı.







