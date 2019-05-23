Enes Batur 'evlendim' dedi, kimse inanmadı
Bir süredir sosyal medya hesapları üzerinden düğün hazırlıklarına dair paylaşım yapan YouTuber Enes Batur, dün akşam sevgilisi Tulu Bacı ile evlendi. Enes Batur'un düğün paylaşımları, takipçilerini ikna etmek için yeterli olmadı
Geçen günlerde düğün davetiyesini paylaşarak evleneceğini duyuran sosyal medya fenomeni Enes Batur, Tulu Bacı ile nikâh masasına oturdu.
Dün akşam gerçekleşen törenle dünyaevine giren Enes Batur, düğün fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.
TAKİPÇİLERİNİ İNANDIRAMADI
Enes Batur, takipçilerini evlendiğine inandıramadı. Yakında yeni filmi vizyona girecek olan Enes Batur'un bu hamlesinin reklam amaçlı olduğu iddia edildi.
Haberin fotoğrafları için tıklayınEnes Batur evlendi! (Tulu Bacı kimdir?)