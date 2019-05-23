Enes Batur 'evlendim' dedi, kimse inanmadı Bir süredir sosyal medya hesapları üzerinden düğün hazırlıklarına dair paylaşım yapan YouTuber Enes Batur, dün akşam sevgilisi Tulu Bacı ile evlendi. Enes Batur'un düğün paylaşımları, takipçilerini ikna etmek için yeterli olmadı