Magazin Enes Batur kaza yaptı, otomobili kullanılamaz hale geldi!

Enes Batur kaza yaptı, otomobili kullanılamaz hale geldi!

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Enes Batur kaza yaptı, otomobili kullanılamaz hale geldi!

Youtuber Enes Batur ölümden döndü. Etiler'de bir araca çarpan Enes Batur feci kazadan yara almadan kurtuldu.

23 Kasım 2020, Pazartesi 11:52 Son Güncelleme:
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YouTube'da paylaştığı videolarla adını geniş kitlelere duyuran Enes Batur, Etiler'de kaza yaptı. Batur'un kullandığı son model otomobil orta refüjde bulunan araca çarptı. Feci kazadan yara almadan kurtulan Enes Batur büyük panik yaşadı. Batur'un otomobili kullanılmaz hale geldi.

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Enes Batur kimdir?

Enes Batur 9 Nisan 1998 doğumlu. Herkes onu Enes Batur olarak bilse de asıl adı Enes Batur Sungurtekin. Açtığı Youtube kanalında yayınladığı komik videolarla sosyal medyada epeyce bir üne kavuşan Enes Batur’un Youtube kanalı 2 milyon 700 bin takipçiyi yakaladı. Youtube’da bilgisayar ve konsol oyunları hakkındaki inceleme videoları ile üne kavuşan Enes Batur ebeveynlerin ise içerdiği argo konuşmaları nedeniyle çok sevdiği bir yüz değil.

Danla Bilic ve Kafalar (Bilal Hancı, Fatih Yasin ve Atakan Özyurt) gibi güçlü isimlerin arasından ödülü alan Enes Batur’a, ‘En İyi YouTuber Ödülü’nü Şeyma Subaşı verdi.

Altın Kelebek Ödül Töreni’nde ödüller arasına ilk kez bu sene giren ‘En İyi YouTuber Ödülü’nü kazanan Enes Batur’un, 8 milyondan fazla takipçisi bulunuyor.


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