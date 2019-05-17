Enes Batur kimdir? Kiminle evleniyor? Tulu Baci kimdir?

Youtube fenomeni Enes Batur, Tulu Baci ile evleniyor. Çiftin düğün tarihi 22 Mayıs 2019... Ünlü fenomen bu duyuruyu Instagram hesabından yayınladı. Bu paylaşımla birlikte ikilinin hayatları araştırma konusu oldu. İşte detaylar...

ENES BATUR KİMDİR?

Enes Batur 9 Nisan 1998 doğumludur ve Antalya’da yaşamaktadır. Herkes onu Enes Batur olarak bilse de asıl adı Enes Batur Sungurtekin. Açtığı Youtube kanalında yayınladığı komik videolarla sosyal medyada epeyce bir üne kavuşan Enes Batur’un Youtube kanalı 2 milyon 700 bin takipçiyi yakaladı. Youtube’da bilgisayar ve konsol oyunları hakkındaki inceleme videoları ile üne kavuşan Enes Batur ebeveynlerin ise içerdiği argo konuşmaları nedeniyle çok sevdiği bir yüz değil.

Danla Bilic ve Kafalar (Bilal Hancı, Fatih Yasin ve Atakan Özyurt) gibi güçlü isimlerin arasından ödülü alan Enes Batur’a, ‘En İyi YouTuber Ödülü’nü Şeyma Subaşı verdi.

Altın Kelebek Ödül Töreni’nde ödüller arasına ilk kez bu sene giren ‘En İyi YouTuber Ödülü’nü kazanan Enes Batur’un, 8 milyondan fazla takipçisi bulunuyor.

Tulu Baci hakkında ise şimdilik herhangi bir bilgi bulunmuyor...