Bir takipçisi Enes Batur’a şöyle mesaj attı:

“Abi yeni araba alıyorum. Çok ufak bir eksiğim var. Tamamlamakta yardımcı olur musun?”

Enes Batur ricayı önce kabul etti. “Hadi araba hediyen benden olsun, ne kadar eksiğin var?” diye sordu.

Takipçisi, “75 bin TL’ye ihtiyacım var” dedi. Batur “Peki arabanın fiyatı nedir?” diye meraklandı. Aracın 82 bin TL olduğunu öğrenince şaşırdı!

Ve bu yazışmayı sayfasında yayınladı.







