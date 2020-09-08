Magazin Enes Batur'a otomobil şoku

Enes Batur'a otomobil şoku

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Enes Batur'a otomobil şoku

YouTuber Enes Batur, 1.5 milyon liralık BMW aracıyla sosyal medyayı sallamıştı.

08 Eylül 2020, Salı 07:00 Son Güncelleme:
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Bir takipçisi Enes Batur’a şöyle mesaj attı:

Abi yeni araba alıyorum. Çok ufak bir eksiğim var. Tamamlamakta yardımcı olur musun?

Enes Batur ricayı önce kabul etti. “Hadi araba hediyen benden olsun, ne kadar eksiğin var?” diye sordu.

Takipçisi, “75 bin TL’ye ihtiyacım var” dedi. Batur “Peki arabanın fiyatı nedir?” diye meraklandı. Aracın 82 bin TL olduğunu öğrenince şaşırdı!

Ve bu yazışmayı sayfasında yayınladı.


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