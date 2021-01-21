Magazin Enes Batur'dan flaş Ecenaz Üçer açıklaması

Enes Batur'dan flaş Ecenaz Üçer açıklaması

Magazin

Enes Batur'dan flaş Ecenaz Üçer açıklaması

YouTuber Enes Batur, Ecenaz Üçer ile ayrıldıklarını sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile duyurdu. Enes Batur'un Ecenaz Üçer ile ilgili açıklaması da dikkat çekti.

21 Ocak 2021, Perşembe 11:39 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

YouTube'da yayınladığı videolarla tanınan Enes Batur Sungurtekin'in, bir süredir Ecenaz Üçer'le aşk yaşadığı iddia ediliyordu. İkili, son günlerde ayrılık haberleri ile magazin gündemine geliyordu. Bunun üzerine Enes Batur, Instagram hesabının hikaye bölümünden dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Günün önemli manşetleri için tıkla

'Güvenimi kırdı'

Ecenaz Üçer ile ayrılıklarının çok da yeni olmadığını vurgulayan 22 yaşındaki Enes Batur, Üçer'e karşı güveninin kırıldığını, onu takipten çıktığını ve aralarında küslük oluştuğunu belirtti.

Ünlü YouTuber'ın açıklaması şöyle:

"Arkadaşlar daha önce de söyldeim; Ecenaz ile sevgili değiliz veya yeni ayrılmadık. Gördüğüm birkaç şey arkadaşlık olarak ona güvenimi kırdı ve sinirle takipten çıktım. Aramızda küslük oluştu. Durum bundan ibaret. Onun da kendi küsme sebepleri olabilir bilemem. Aynı ekipte olduğumuz için bir şekilde zaman her şeyi gösterir."

İlgili Haberler
Enes Batur'dan skandal sözler!Enes Batur'dan yeni otomobil yorumu: Daha oturaklı, güvenilirEnes Batur kazadan sonra yeni cip aldı


Yazarlarımızdan
Mehmet Coşkundeniz
Laf sokmayı arşa taşıdı
Mehmet Coşkundeniz
Şirin Sever
‘Kızım regl oldu, duyun’ demenin gereksizliği…
Şirin Sever
Filiz Özkol
Günlük burç yorumları: 21 Ocak 2021 günün burç yorumları
Filiz Özkol
Uğur Alkapar
Hayaller ve gerçekler
Uğur Alkapar
İrem Haliloğlu
Gökyüzünde Kova sezonu başlıyor
İrem Haliloğlu
Yasemin Candemir
2021’i “Güzellik yılı” ilan etmenin tam zamanı!
Yasemin Candemir
Elif Demirtaş Bilir
Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü’nün saçları isyan çıkardı
Elif Demirtaş Bilir
Bekir Saçar
Karantina gölgesinde buruk kar keyfi
Bekir Saçar
Hande Kazanova
18 Ocak haftası burçlar
Hande Kazanova
Öner Döşer
Zorlu enerjiler devrede, dikkat!
Öner Döşer
Funda Duru
Instagram'ın Influencer'dan daha cool olan evcil hayvanları
Funda Duru
Sercan Yaşar
Sosyete dolandırıcısı
Sercan Yaşar
Gökçen Erdoğan
Sürtünerek hamile kalınır mı?
Gökçen Erdoğan
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Hanife Gürdal ve ailesinin kar macerası hastanede bitti