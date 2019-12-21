Enes Batur, 'Dolunay' adlı trap şeklindeki şarkısını dün Instagram'da eş zamanlı yayın yaparak YouTube'a yükledi. YouTuber klibini paylaşırken; "İnsan hayatta ne isterse başarabilir sadece bunun için pes etmeden azimle çalışması gerekiyor, ben buna inanıyorum. Amacım şarkıcı olmak ve konserler vermek değildi sadece size güzel bir iş sunmaktı. Umarım beğenirsiniz, iyi seyirler!" dedi.

'Şövalye kıyafetlerinden tutun da savaş alanına kadar aynı'

Yeni nesil trap'ten alışık olduğumuz gibi o da şarkısında 'autotune' kullandı. Klibi ise ünlü sanatçı Post Malone'un 'Circles' adlı hitinin klibinin aynısı olarak değerlendirildi.

Klipte kullanılan şövalye kıyafetleri olsun, savaş alanı olsun, çekim benzerliği falan her şey aynı. Hadi tam 'çalıntı klip' demeyelim ama yine de 'İlham nereden gelmiş belli' diyebiliriz :)

Enes Batur'un Dolunay klibi

Post Malone'un Circles klibi

Diğer yandan Enes Batur'un klibini Diriliş Ertuğrul dizisine benzetenler de oldu. İşte klip hakkında atılan birkaç tweet...









***Enes Batur, genelde bu tarz şarkılar değil de parodi veya diss parçaları yapıyordu. Ancak o da özenmiş olacak ki rakipleri Berkcan Güven ve Reynmen gibi müzik piyasasına giriş yaptı.

Reynmen 210 milyon dinlenmişti

Reynmen'in 'Ela' isimli parçası YouTube'da 210 milyon dinlenmiş. Bakalım 15 saatte 3 milyon dinlenen Enes Batur kaç dinlenmeye ulaşacak?





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