Enes Batur’un eşi Damla Aslanalp kimdir?

Geçtiğimiz günlerde Enes Batur evlendiğini açıklanmıştı. Enes Batur’un sosyal medyada Tulu Bacı ile evleneceğine dair davetiye paylaşımına takipçileri inanmamıştı. Daha sonra Enes Batur’un Damla Aslanalp ile evlendiği ortaya çıktı. İnternette Damla Aslanalp kimdir? soruları aratılıyor. İşte Damla Aslanalp ile ilgili detaylar…

DAMLA ASLANALP KİMDİR?

Damla Aslanalp, 1990 yılında Almanya’da doğdu. Almanya’da düzenlenen 2013 Miss Turkuaz yarışmasına üçüncü seçildi.

2014 yılında Kadim Dostum dizisi ile oyunculuk kariyerine başladı. Daha sonra TRT’nin sevilen dizilerinden Filinta ve Hayat Sevince Güzel dizilerinde rol aldı.

Başrolü Fikret Kuşkan ve Emel Çölgeçen’in paylaştığı Kırlangıç Fırtınası dizisinde Maral karakterini canlandırdı.

ROL ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER

Kırlangıç Fırtınası

Hayat Sevince Güzel

Kadim Dostum

Filinta

Mordkommıssıon - TV Filmi 2016