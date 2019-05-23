Geçtiğimiz günlerde düğün davetiyesine paylaşarak evleneceğini duyuran sosyal medya fenomeni Enes Batur, Tulu Bacı ile nikah masasına oturdu. Dün akşam gerçekleşen bir törenle dünyaevine giren Batur, düğün fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı. Ancak Enes Batur hakkında öyle bir iddia ortaya atıldı ki, Enes Batur’un evlendiğini kimse inanmadı. Peki, Enes Batur’un evlendiği Tulu Bacı kimdir? Tulu Bacı kaç yaşında ve nereli? İşte Tulu Bacı hakkında merak edilenler…

Çektiği videolarla üne kavuşan Enes Batur'un evlendiğine sevenleri inanmadı. Yakında yeni filmi vizyona girecek olan Batur'un bu hamlesinin reklam amaçlı olduğu iddia edildi. Google arama motoruna “Güzel Kız” yazınca Enes Batur’un paylaştığı fotoğraflardan birinin çıkması takipçilerinin kafasını karıştırdı.

TULU BACI KİMDİR?

Sosyal medya fenomeni Enes Batur'un sevgilisi Tulu Bacı, 8 Nisan 1999 Kıbrıs doğumludur. Annesinin adı Denisa babasının adı ise Cem Bacı'dır. İstanbul Üniversitesi Konservatuar bölümünde öğrenimini sürdürmektedir.