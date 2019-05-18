Enes Batur’un sevgilisi Tulu Bacı kimdir? Tulu Bacı kaç yaşında ve nereli?
Ünlü YouTuber Enes Batur sevgilisi Tulu Bacı ile evleneceğini açıkladı. Bu açıklamanın ardından internette Enes Batur’un sevgilisi Tulu Bacı kimdir? Tulu Bacı kaç yaşında ve nereli? soruları aratılıyor. İşte Tulu Bacı hakkında merak edilenler…
Sosyal medya hesabından güzel haberi duyuran fenomen Batur; 'Hadi bakalım bütün arkadaşlarıma özelden yolladım!' mesajıyla düğün davetiyesinin fotoğrafını paylaştı. Enes Batur Tulu Bacı ile evleneceğini duyurduktan sonra Tulu Bacı kimdir? sorusu internette gündem oldu. İşte Tulu Bacı ile ilgili detaylar…
TULU BACI KİMDİR?
Sosyal medya fenomeni Enes Batur'un sevgilisi Tulu Bacı, 8 Nisan 1999 Kıbrıs doğumludur. Annesinin adı Denisa babasının adı ise Cem Bacı'dır. İstanbul Üniversitesi Konservatuar bölümünde öğrenimini sürdürmektedir.