Enes Batur’un sevgilisi Tulu Bacı kimdir? Tulu Bacı kaç yaşında ve nereli? Ünlü YouTuber Enes Batur sevgilisi Tulu Bacı ile evleneceğini açıkladı. Bu açıklamanın ardından internette Enes Batur’un sevgilisi Tulu Bacı kimdir? Tulu Bacı kaç yaşında ve nereli? soruları aratılıyor. İşte Tulu Bacı hakkında merak edilenler…