Geçtiğimiz sene oyuncu Damla Aslanalp ile sahte bir düğün töreni düzenleyerek günlerce adından söz ettiren fenomen Enes Batur Sungurtekin, önceki gün yeni sevgilisi Ecenaz Üçer ile ilk defa görüntülendi. Haberin ardından Ecenaz Üçer'in hayatı merak konusu oldu. Peki Enes Batur'un yeni sevgilisi Ecenaz Üçer kimdir?

23 yaşında olan Ecenaz Üçer, Eskişehir'de doğmuştur. Genç oyuncu, Bilgi Üniversitesi Televizyon Haberciliği Bölümü öğrencisi.

Ecenaz Üçer, bugüne kadar 'Aşkımızın Son Tekmesi, 'Kafalar Karışık' ve 'Üç Harflilerin Musallat Olduğu Büyülü Konakta Ruh Çağıran Gençlerin Hazin Hikayesi' gibi dizi ve filmlerde rol aldı.

Ecenaz Üçer'in Aralık 2018'de Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu 'Kim Milyoner Olmak İster' adlı yarışmaya katıldığı da ortaya çıktı.