Enes Batur, yaptığı açıklamada YouTube yönetiminin vermiş olduğu 'video yükleme engeli' cezasını haksız bulduğunu ifade etti. Batur cezaya, "Emeklerimiz çöp oluyor" diyerek isyan etti.

Enes Batur açıklamasında şu cümleleri kullandı: "Gün geçmiyor ki gereksiz, saçma bir olay yaşamayalım. Hatırlarsınız ki geçmişte, çok eskilerdeki bir videomdan dolayı ceza yemiştim. Aynı olay tekrar yaşandı. Çok eskiden haksız bir ceza yedim ve şu an da video atamıyorum" şeklinde bir paylaşım yaptı.

Batur'un YouTube hesabındaki 'video yükleme engeli' cezasının ne zaman biteceği ise bilinmiyor.