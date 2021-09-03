Türkiye Enes Merdivan’ın katili teslim oldu

Enes Merdivan’ın katili teslim oldu

Türkiye

Enes Merdivan’ın katili teslim oldu

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde kayıp olarak aranırken ormanda cesedi bulunan Enes Merdivan’ı (19) öldürdüğü iddia edilen İ.Ç. (19), jandarmaya teslim oldu.

03 Eylül 2021, Cuma 23:37 Son Güncelleme:
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Devrek ilçesine bağlı Erenler köyünde 27 Ağustos’ta ortadan kaybolan Enes Merdivan’ın cesedi, 1 Ağustos günü ormanda bulundu. Yapılan incelemede Enes Merdivan’ın tabancayla öldürüldüğü tespit edildi. Merdivan’ı öldürdüğü iddiasıyla yakın arkadaşı İ.Ç.’nin yakalanması için çalışma başlatıldı. Cinayet şüphelisi İ.Ç., akşam saatlerinde Devrek İlçe Jandarma Komutanlığı’na teslim oldu. İ.Ç.’nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

DHA

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