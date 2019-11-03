Enes Ünal, Real Valladolid'te bu sezonki ilk golünü attı Milli futbolcu Enes Ünal'ın formasını giydiği Real Valladolid, sahasında Real Mallorca'yı 3-0 yendi. Maçın ikinci golücü atan Enes, böylece ligin 12. haftasında bu sezonki ilk golünü atmış oldu.