Enes Ünal, Real Valladolid'te bu sezonki ilk golünü attı
Milli futbolcu Enes Ünal'ın formasını giydiği Real Valladolid, sahasında Real Mallorca'yı 3-0 yendi. Maçın ikinci golücü atan Enes, böylece ligin 12. haftasında bu sezonki ilk golünü atmış oldu.
Enes Ünal ilk 11'de başladığı ve 90 dakika sahada kaldığı Real Mallorca maçında bu sezonki ilk golünü attı. Penaltıdan attığı golle takımıın 2-0 öne geçiren Enes, Valladolid'in ligde aldığı 4. galibiyetine katkıda bulundu.
12 maçta topladığı 17 puanla 10. sırada bulunan Valladolid, geçen hafta Barcelona'ya 5-1 gibi ağır bir skorla yenilmişti.
Enes'li Valladolid bir sonraki maçta Alaves deplasmanına gidecek.
Enes Ünal'ın Valladolid karnesi
Enes Ünal geçtiğimiz sezon Villarreal'den Real Valladolid'e 2 yıllığına kiralanmıştı.
2018-2019 sezonunda 26'sı ilk 11'de olmak üzere 33 maça çıkan Enes, sezonu 6 gol 3 asistle tamamlamıştı.
Bu sezon ise 12 haftası geriden kalan La Liga'da Valladolid formasıyla 6'sı ilk 11'de olmak üzere 11 maça çıkan Enes, 1 gol 1 asistle oynuyor.
Enes Ünal'ın Valladolid'le olan sözleşmesi sona erecek ve milli oyuncu Villarreal'e geri dönecek.