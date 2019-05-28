Milli futbolcu Enes Ünal, uzun süredir Lisa Smellers ile birlikte... Şu an İspanya'da top koşturan Enes Ünal önceki gece sürpriz bir evlilik teklifinde bulundu. Lisa Smellers evlilik teklifini kabul ederken genç kadın hakkınaki bilgiler de merak edilmeye başlandı.

ENES ÜNAL KİMDİR?

Enes Ünal, 10 Mayıs 1997 tarihinde Bursa Osmangazi’de doğmuştur. Bursaspor’un eski kaptanlarından Mesut Ünal’ın oğludur. 1.85 metre boyunda olan Enes Ünal santrafor pozisyonunda görev almaktadır. Enes Ünal, futbola babası gibi Bursaspor alt yapısında başladı. Amatördeki ilk golünü babası Mesut Ünal’ın çalıştırdığı Sakaryaspor’a karşı kaydeden Enes, yeşil beyazlı kulübün alt yapısı ve milli takımlarda gösterdiği performansla kısa sürede dikkatleri üzerine çekti.

Profesyonelliğe geçişinden önce 250'nin üzerinde gol kaydeden Enes, bu arada Chelsea, Manchester City, Borussia Mönchengladbach gibi Avrupa'nın ünlü kulüplerinin dikkatini çekti. Bursaspor ile yapılan görüşmeler sonrasında 3 yıllık profesyonel sözleşmeyi imzalayan Enes, A takımda da bu başarılı performansını sürdürdü. A takım ile ilk resmi müsabakasına UEFA Avrupa Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu'nda Vojvodina ile oynanan karşılaşmada çıkan Enes, Bursaspor tarihinin en genç forma giyen oyuncusu ünvanını elde etti. Enes, başarısına ligin ikinci haftasında oynanan Galatasaray maçında attığı golle yenisini ekledi. Enes takımına beraberliği getirdiği golle ligin en genç gol atan futbolcusu unvanını da elde etmiş oldu.

Enes Ünal, Bursa'da 2009 – 2010 ve 2010 – 2011 sezonlarında U-14 takımında forma giydi. Enes iki sezonda 48 maçta 62 gol attı. 2011 – 2012 sezonu ile birlikte Bursaspor'ın U-15 takımında forma giymeye başladı. Oynadığı 24 maçta 56 gol kaydetti. 2012 – 2013 sezonunda U-16 takımında forma giydi. Oynadığı 34 maçta 55 gol kaydetti. 2012 – 2013 sezonunda U-16 ve U-18 de forma giydi ve 2 maçta 8 gol attı.

5 Mayıs 2013 tarihinde Bursaspor ile 3 yıllık anlaşma imzalayarak profosyonelliğe geçiş yaptı. 25 Ağustos 2013 tarihinde oynanan Bursaspor – Galatasaray maçında ilk gölünü attı.

26 Haziran 2015 tarihinde Manchester City'e transfer oldu. Ama Manchester City'den 31 Temmuz 2015 tarihinde Belçika'nın Genk şehrine ait futbol takımı olan "Genk" takımına kiralık olarak gönderildi. İki yıllığına gitmiş olan Enes Ünal, 29 Ocak 2016 tarihinde sözleşmesi feshedilerek takımına geri döndü. 1 Şubat 2016 tarihinde Hollanda'nın Breda kentindeki NAC Breda takımına kiralık olarak gönderildi.

30 Haziran 2016 tarihinde de Hollanda Enschede'de bulunan FC Twente takımına kiralık olarak gönderildi.

Türk milli takımlarında oynadığı 37 maçta 33 gol attı.

LİSA SMELLERS KİMDİR?

Enes Ünal'ın sevgilisidir. 8 Şubat 1995 doğumludur. Belçikalı olan Smellers Enes Ünal gibi futbolcudur.