Futbol Enes Ünal'ın yeni takımı belli oldu

Enes Ünal'ın yeni takımı belli oldu

Futbol

Enes Ünal'ın yeni takımı belli oldu

İspanyol temsilcisi Getafe, milli futbolcu Enes Ünal ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

13 Ağustos 2020, Perşembe 00:06 Son Güncelleme:
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İspanyol ekibinden yapılan açıklamada, 23 yaşındaki futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi. Kulübün sosyal medya hesabından golcü futbolcunun İspanyolca mesajı da taraftarlarla paylaşıldı. Geçen sezon Villarreal'in Real Valladolid'e kiraladığı Enes Ünal, tüm kulvarlarda 37 maça çıktı ve 8 gol attı.

Bursaspor'dan 2015 yılında Manchester City'ye transfer olan milli futbolcu, Avrupa'da Belçika'nın Genk, Hollanda'nın NAC Breda ve Twente, İspanya'nın da Villarreal, Levante ve Real Valladolid takımlarında forma giydi.

AA


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