Enez Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Sultaniçe köyü sahili açıklarındaki lastik botta, bir grup kaçak olduğunu tespit etti.

Lastik botu durduran ekipler, yasa dışı yollardan Yunanistan’a gitmeye çalışan Afganistan, Suriye, Mısır ve İran uyruklu 11’i çocuk, 9’u kadın toplam 35 kaçağı yakaladı.

Karaya çıkarılan kaçaklar, işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Ünsal YÜCEL/DHA