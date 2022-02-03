Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, enflasyonun Nisan ayında zirveye ulaşacağını ama yüzde 50’yi geçmeyeceğini belirtirken bu yıl Türk lirasının istikrara kavuşacağını söyledi.

Enslasyonda yüzde 50 görülmez

Bakan Nebati Japon Haber ajansı Nikkei’ye verdiği röportajda, “Enflasyonda yüzde 50 seviyelerini göreceğimizi düşünmüyorum. Umarım yanılmam” dedi.

Enflasyon yaz aylarında toparlanacak

Türkiye’nin önemli bir enflasyon sorunuyla karşı karşıya kalacağını fakat dünyadaki diğer ülkelerin de aynı sorundan mustarip olduğunu belirten Nebati, “Ocak ayında enflasyonun yükselmesini ve belirli bir süre yüksek seviyelerde kalmasını bekliyoruz. Yaz aylarında enflasyonun toparlanma kaydetmeye başlamasını ve Aralı kayında ise baz etkisinden dolayı keskin bir şekilde gerileyeceğini düşünüyoruz” diye ekledi.

Döviz kuru

Türk lirasındaki daha fazla değer kaybı yaşanmasını beklemediklerini söyleyen Nebati, göreve başladığı tarihteki döviz kurları ile yıl sonundaki Döviz kurları arasında herhangi bir dengesizlik olmayacağını dile getirdi.

2021 yılındaki büyümenin yüzde 10-11 civarında orta vadeli ekonomi programı hedeflerinin yukarısında geldiğini vurgulayan Nebati, 2022 yılında büyümenin orta vadeli ekonomi programı hedefleriyle uyumlu bir şekilde yüzde 5 civarında olmasını beklediklerini ifade etti.

Kur korumalı mevduat enstrümanı duyurulmadan önce Merkez Bankası’nın doğrudan ve dolaylı müdahalesi olduğunu kabul eden Nebati, enstrüman duyurulduktan sonra hiçbir müdahale olmadığını vurgulayarak “Duyurudan sonra olmuşsa bile bunlar sadece küçük dokunuşlardır” dedi.

Nebati, “Bundan dolayı bir merkez bankamız, kamu kurumlarımız ve ekonomi yönetimimiz var. Gerektiğinde müdahale edebilmek için. Gerekli olduğu takdirde tüm enstrümanları kullanırsınız. Hazine ve Merkez Bankası izleyici kalmaz” diye ekledi.

Nebati, kur korumalı mevduat programının ne kadar devam edeceğiyle ilgili “İhtiyaç olduğu sürece devam edeceğiz ve zirve noktasına ulaştığını düşündüğümüz durup bir karar vereceğiz” dedi.