Enflasyon farkı ile memur maaşı hesaplamaları, memur maaşına yapılacak zam oranlarının açıklanmasının ardından pek çok kişi tarafından yapılmaya başlandı. Merkez Bankası anketine göre, yıl sonu enflasyon beklentisi ağustos ayı başında açıklanmıştı. İşte, memur ve emekli memur zam oranları ve zamlı memur maaşları…

MEMURA NE KADAR ZAM GELDİ?

Toplu sözleşme görüşmeleri sonucunda memur ve emekli memura 2022'nin ilk yarısı için yüzde 5 + enflasyon farkı, 2022'nin ikinci yarısı için yüzde 7 + enflasyon farkı, 2023'ün ilk yarısı için yüzde 8,2023'ün ikinci yarısı için yüzde 6 oranında zam yapıldı.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLDU?

En düşük memur maaşı;

2022 Ocak’ta yüzde 5 artış ve 244 TL zamla 5.124 TL olacak.

2022 Temmuz’da yüzde 7 artış ve 358 TL 358 zamla artışla 5.482 TL olacak.

2023 Ocak’ta yüzde 8 artış ve zamla 438 TL artışla 5,920 TL olacak.

2023 Temmuz’da yüzde 6 artış ve 355 TL artışla 6.275 TL olacak.

ENFLASYON FARKI İLE MEMUR MAAŞI HESAPLAMA

Memur ve emekli memurlara verilen yüzdelik zammın yanında enflasyon farkına göre ek bir zam daha yapılacak. 2022 yılı enflasyon rakamlarının açıklanması için henüz yaklaşık 4 aylık bir süre bulunuyor. Ancak Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları anketine göre, piyasanın yıl sonu enflasyon beklentisi, yüzde 16,30’a yükseldi…

MEMUR EMEKLİSİ ZAMLI MAAŞLARI

Mevcut maaş Ocak 2022 maaşı Fark

3.276 3.440 164

3.315 3.481 166

3.351 3.519 168

3.420 3.591 171

3.435 3.607 172

3.448 3.620 172

3.510 3.686 176

Mevcut maaş Ocak 2022 maaşı Fark

3.519 3.695 176

3.536 3.713 177

3.602 3.782 180

3.625 3.806 181

3.648 3.830 182

3.669 3.852 183

Mevcut maaş Ocak 2022 maaşı Fark

3.757 3.945 188

3.876 4.070 194

3.892 4.087 195

3.978 4.177 199

3.980 4.179 199

4.048 4.250 202

4.074 4.278 204

4.083 4.287 204

4.126 4.332 206

4.137 4.344 207

4.203 4.413 210

4.231 4.443 212

4.299 4.514 215

Mevcut maaş Ocak 2022 maaşı Fark

4.308 4.523 215

4.352 4.570 218

4.359 4.577 218

4.387 4.606 219

4.440 4.662 222

4.459 4.682 223

4.568 4.796 228

4.671 4.905 234

4.702 4.937 235

4.835 5.077 242

4.846 5.088 242

4.911 5.157 246

Mevcut maaş Ocak 2022 maaşı Fark

4.975 5.224 249

4.979 5.228 249

5.104 5.359 255

5.110 5.366 256

5.241 5.503 262

5.307 5.572 265

5.428 5.699 271

5.569 5.847 278

5.896 6.191 295

6.223 6.534 311

6.552 6.880 328

Mevcut maaş Ocak 2022 maaşı Fark

7.575 7.954 379

7.646 8.028 382

7.718 8.104 386

8.645 9.077 432

9.900 10.395 495

10.697 11.232 535

11.095 11.650 555

11.067 11.620 553

11.579 12.158 579

11.665 12.248 583

12.605 3.235 630

*Emekli maaşı memurun derece, kademe ve hizmet koluna göre değişiyor.

Ocak 2022'de son 6 aylık enflasyon yüzde 3'ü aşarsa zamma ayrıca enflasyon farkı yansıtılacak. Hesaplamaya olası enflasyon farkı eklenmedi.

İŞTE, ZAMLI MEMUR MAAŞLARI (TL)

Görev Mevcut maaş Ocak 2022 maaşı Fark

Hademe (15/1) 4.102 4.307 205

Hizmetli (15/1) 4.102 4.307 205

Mübaşir (11/1) 4.359 4.577 218

Usta öğretici (11/1)4.420 4.641 221

Koruma ve güvenlik görevlisi (13/1) 4.423 4.644 221

Memur (9/1) 4.424 4.645 221

Zabıta memuru (9/1) 4.513 4.739 226

Görev Mevcut maaş Ocak 2022 maaşı Fark

İtfaiyeci (9/1) 4.706 4.941 235

Araştırmacı (9/1) 4.742 4.979 237

İmam/hatip (9/1) 4.762 5.000 238

Müezzin (9/1) 4.762 5.000 238

Şef (7/1) 4.789 5.028 239

Orman muhafaza memuru (11/1)4.881 5.125 244

Öğretmen (9/1) 4.941 5.188 247

Görev Mevcut maaş Ocak 2022 maaşı Fark

Vaiz (9/1) 5.016 5.267 251

Hemşire (9/1) 5.237 5.499 262

Sağlık memuru (9/1) 5.237 5.499 262

Ebe (9/1) 5.244 5.506 262

Programcı (9/1) 5.395 5.665 270

Bekçi (lisans 9/1) 5.429 5.700 271

Şube müdürü (7/1) 6.065 6.368 303

Polis (11/1) 6.502 6.827 325

Görev Mevcut maaş Ocak 2022 maaşı Fark

Mühendis (7/1) 6.883 7.227 344

Komiser (8/1) 6.987 7.336 349

Araştırma görevlisi (8/1) 7.093 7.448 355

Başkomiser (8/1) 7.102 7.457 355

Müfettiş yardımcısı (9/1) 7.127 7.483 356

Uzman yardımcısı (9/1) 7.242 7.604 362

Görev Mevcut maaş Ocak 2022 maaşı Fark

Asistan (sağlık hizmetleri-6/1)7.391 7.761 370

Müfettiş (7/1) 7.836 8.228 392

Uzman (7/1) 7.915 8.311 396

Başasistan (sağlık hiz.) 8.401 8.821 420

Kaymakam (4/1) 8.933 9.380 447

AÇIKLAMA: TABLO'daki maaşlara aile yardımı, görev tazminatı, fazla mesai ücreti gibi yan ödemeler eklenmemiştir. Bu yıl aile yardım ödeneği 352 lira olacak. Aile yardım ödeneği ve bekar birine 268 lira Asgari Geçim İndirimi (AGİ) ilave edilecek. Çocuk sayısına göre AGİ tutarları değişebilir. Görev yapılan bölge de maaşları etkiliyor. Bu durumda maaşlarda değişiklik olabilir.