Ekonomi Enflasyon farkı ile memur maaşı hesaplama: Memura ne kadar zam geldi, en düşük memur maaşı ne kadar oldu? İşte, zamlı memur maaşları
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Enflasyon farkı ile memur maaşı hesaplama: Memura ne kadar zam geldi, en düşük memur maaşı ne kadar oldu? İşte, zamlı memur maaşları

Ekonomi

Enflasyon farkı ile memur maaşı hesaplama: Memura ne kadar zam geldi, en düşük memur maaşı ne kadar oldu? İşte, zamlı memur maaşları

Memur ve emekli memur maaşlarına 2022 ve 2023 yıllarında yapılacak zam oranları belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yaptığı açıklamada, memurlara verilecek zammın yanında enflasyon farkının da etkili olacağını kaydetti. Peki memura ne kadar zam geldi, en düşük memur maaşı ne kadar oldu? İşte, enflasyon farkı ile memur maaşı hesaplama yöntemi…

23 Ağustos 2021, Pazartesi 17:56 Son Güncelleme:
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Enflasyon farkı ile memur maaşı hesaplamaları, memur maaşına yapılacak zam oranlarının açıklanmasının ardından pek çok kişi tarafından yapılmaya başlandı. Merkez Bankası anketine göre, yıl sonu enflasyon beklentisi ağustos ayı başında açıklanmıştı. İşte, memur ve emekli memur zam oranları ve zamlı memur maaşları…

MEMURA NE KADAR ZAM GELDİ?

Toplu sözleşme görüşmeleri sonucunda memur ve emekli memura 2022'nin ilk yarısı için yüzde 5 + enflasyon farkı, 2022'nin ikinci yarısı için yüzde 7 + enflasyon farkı, 2023'ün ilk yarısı için yüzde 8,2023'ün ikinci yarısı için yüzde 6 oranında zam yapıldı.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLDU?

En düşük memur maaşı;

  • 2022 Ocak’ta yüzde 5 artış ve 244 TL zamla 5.124 TL olacak.
  • 2022 Temmuz’da yüzde 7 artış ve 358 TL 358 zamla artışla 5.482 TL olacak.
  • 2023 Ocak’ta yüzde 8 artış ve zamla 438 TL artışla 5,920 TL olacak.
  • 2023 Temmuz’da yüzde 6 artış ve 355 TL artışla 6.275 TL olacak.

ENFLASYON FARKI İLE MEMUR MAAŞI HESAPLAMA

Memur ve emekli memurlara verilen yüzdelik zammın yanında enflasyon farkına göre ek bir zam daha yapılacak. 2022 yılı enflasyon rakamlarının açıklanması için henüz yaklaşık 4 aylık bir süre bulunuyor. Ancak Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları anketine göre, piyasanın yıl sonu enflasyon beklentisi, yüzde 16,30’a yükseldi…

MEMUR EMEKLİSİ ZAMLI MAAŞLARI

Mevcut maaş    Ocak 2022 maaşı             Fark

3.276                   3.440                                  164

3.315                   3.481                                  166

3.351                   3.519                                  168

3.420                   3.591                                  171

3.435                   3.607                                  172

3.448                   3.620                                  172

3.510                   3.686                                  176

Mevcut maaş    Ocak 2022 maaşı             Fark

3.519                   3.695                                  176

3.536                   3.713                                  177

3.602                   3.782                                  180

3.625                   3.806                                  181

3.648                   3.830                                  182

3.669                   3.852                                  183

Mevcut maaş    Ocak 2022 maaşı             Fark

3.757                   3.945                                  188

3.876                   4.070                                  194

3.892                   4.087                                  195

3.978                   4.177                                  199

3.980                   4.179                                  199

4.048                   4.250                                  202

4.074                   4.278                                  204

4.083                   4.287                                  204

4.126                   4.332                                  206

4.137                   4.344                                  207

4.203                   4.413                                  210

4.231                   4.443                                  212

4.299                   4.514                                  215

Mevcut maaş    Ocak 2022 maaşı             Fark

4.308                   4.523                                  215

4.352                   4.570                                  218

4.359                   4.577                                  218

4.387                   4.606                                  219

4.440                   4.662                                  222

4.459                   4.682                                  223

4.568                   4.796                                  228

4.671                   4.905                                  234

4.702                   4.937                                  235

4.835                   5.077                                  242

4.846                   5.088                                  242

4.911                   5.157                                  246

Mevcut maaş    Ocak 2022 maaşı             Fark

4.975                   5.224                                  249

4.979                   5.228                                  249

5.104                   5.359                                  255

5.110                   5.366                                  256

5.241                   5.503                                  262

5.307                   5.572                                  265

5.428                   5.699                                  271

5.569                   5.847                                  278

5.896                   6.191                                  295

6.223                   6.534                                  311

6.552                   6.880                                  328

Mevcut maaş    Ocak 2022 maaşı             Fark

7.575                   7.954                                  379

7.646                   8.028                                  382

7.718                   8.104                                  386

8.645                   9.077                                  432

9.900                   10.395                                495

10.697                 11.232                                 535

11.095                 11.650                                555

11.067                 11.620                                553

11.579                 12.158                                579

11.665                 12.248                                583

12.605                 3.235                                  630

*Emekli maaşı memurun derece, kademe ve hizmet koluna göre değişiyor.                       

Ocak 2022'de son 6 aylık enflasyon yüzde 3'ü aşarsa zamma ayrıca enflasyon farkı yansıtılacak. Hesaplamaya olası enflasyon farkı eklenmedi.

İŞTE, ZAMLI MEMUR MAAŞLARI (TL)

Görev              Mevcut maaş    Ocak 2022 maaşı            Fark

Hademe (15/1) 4.102               4.307                            205

Hizmetli (15/1) 4.102               4.307                            205

Mübaşir (11/1) 4.359               4.577                              218

Usta öğretici (11/1)4.420        4.641                             221

Koruma ve güvenlik görevlisi (13/1) 4.423    4.644          221

Memur (9/1) 4.424                  4.645                             221

Zabıta memuru (9/1) 4.513     4.739                              226

Görev             Mevcut maaş    Ocak 2022 maaşı            Fark

İtfaiyeci (9/1)    4.706             4.941                            235

Araştırmacı (9/1) 4.742           4.979                            237

İmam/hatip (9/1) 4.762          5.000                            238

Müezzin (9/1)  4.762               5.000                            238

Şef (7/1)         4.789               5.028                            239

Orman muhafaza memuru (11/1)4.881    5.125    244

Öğretmen (9/1) 4.941     5.188     247

Görev                Mevcut maaş    Ocak 2022 maaşı            Fark

Vaiz (9/1)               5.016               5.267                           251

Hemşire (9/1)         5.237               5.499                           262

Sağlık memuru (9/1) 5.237              5.499                           262

Ebe (9/1)                5.244              5.506                            262

Programcı (9/1)       5.395              5.665                            270

Bekçi (lisans 9/1)     5.429              5.700                            271

Şube müdürü (7/1)  6.065               6.368                            303

Polis (11/1)            6.502               6.827                            325

Görev             Mevcut maaş               Ocak 2022 maaşı            Fark

Mühendis (7/1) 6.883                          7.227                           344

Komiser (8/1)   6.987                          7.336                           349

Araştırma görevlisi (8/1) 7.093            7.448                           355

Başkomiser (8/1)    7.102                    7.457                           355

Müfettiş yardımcısı (9/1)  7.127          7.483                           356

Uzman yardımcısı (9/1) 7.242             7.604                           362

Görev           Mevcut maaş                Ocak 2022 maaşı            Fark

Asistan (sağlık hizmetleri-6/1)7.391    7.761                            370

Müfettiş (7/1)  7.836                         8.228                            392

Uzman (7/1)     7.915                        8.311                            396

Başasistan (sağlık hiz.) 8.401             8.821                           420

Kaymakam (4/1) 8.933                      9.380                           447

AÇIKLAMA: TABLO'daki maaşlara aile yardımı, görev tazminatı, fazla mesai ücreti gibi yan ödemeler eklenmemiştir. Bu yıl aile yardım ödeneği 352 lira olacak. Aile yardım ödeneği ve bekar birine 268 lira Asgari Geçim İndirimi (AGİ) ilave edilecek. Çocuk sayısına göre AGİ tutarları değişebilir. Görev yapılan bölge de maaşları etkiliyor. Bu durumda maaşlarda değişiklik olabilir.

 

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