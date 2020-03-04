Enflasyon gıdadan beslendi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat enflasyon verilerini dün açıkladı. Buna göre; enflasyon şubat ayında yüzde 0.35 artarken, yıllık bazda yüzde 12.37 oldu. Bir önceki ay yıllık enflasyon yüzde 12.15 olmuştu. Ekonomistlerin şubat ayı beklentisi 0.71 ve yıllık da yüzde 12.77 şeklindeydi. Beklentilerin altında gelen enflasyonda en düşük artış 2.27 ile haberleşme grubunda gerçekleşirken, gıda fiyatlarındaki yıllık 9.04 olan artış 10.58’e yükseldi. Enflasyondaki kısmi artışta gıda fiyatlarındaki yükseliş etkili oldu. Şubatta zam şampiyonu yüzde 44 ile kabak ve yüzde 24 ile sivri biber olurken, en çok ucuzlayan erkek kazağı olarak kayıtlara geçti. Üretici fiyatlarındaki (ÜFE) artış şubatta aylık yüzde 0.48, yıllık 9.26 olarak gerçekleşti. Yılın ilk yarısında baz etkisinin zayıf kalması dolayısıyla enflasyonun çift hanelerde kalacağı, ancak ağustos itibarıyla tek haneye inebileceği tahmin ediliyor.

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