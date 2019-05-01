Enflasyon hedefi değişmedi

Merkez Bankası, yılda 4 kez enflasyondaki gelişmeleri ve tahminlerini paylaşmak için ‘Enflasyon Raporu’ yayımlıyor. Bu yılın ikinci raporu dün Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya tarafından İstanbul’da düzenlenen toplantıda açıklandı. 2019 ve 2020 yılına ilişkin enflasyon tahminlerini değiştirmediklerini belirten Çetinkaya, enflasyonun 2019 sonunda yüzde 14.6, 2020 sonunda yüzde 8.2 olarak gerçekleşeceğini, orta vadede ise yüzde 5 düzeyinde istikrar kazanacağını tahmin ettiklerini duyurdu.

KADEMELİ DÜŞECEK

Murat Çetinkaya, bu yıl için gıda enflasyon beklentilerini yüzde 13’ten yüzde 16’ya, petrol fiyatı tahminini de 63.1 dolardan 67.2 dolara çıkardıklarını belirtti. Yılın ilk 3 ayında ekonomide toparlanma yaşandığına işaret eden Çetinkaya, “Enflasyonu düşürmeye odaklı, sıkı bir politika duruşu ve güçlendirilmiş politika koordinasyonu altında, enflasyonun kademeli olarak hedeflere yaklaşacağını öngörmekteyiz” dedi.

‘İLAVE SIKILAŞMA’

Merkez Bankası, 25 Nisan’daki toplantıda yüzde 24’lük politika faizini sabit tutmuş ancak, bir önceki metindeki “gerekirse ek sıkılaşma yapabileceğine” yönelik söylemi son açıklamasından çıkarmıştı. Bu durum da piyasalarda ‘faiz indirimi mi olacak?’ şeklinde soru işaretlerine neden olmuştu. Paranın patronu dün bu konuya da açıklık getirdi.

GEREKTİĞİ ZAMAN...

İfadelerdeki bu değişikliğin kısa vadeli yön değişiminden ziyade yapısal bir yaklaşımı yansıttığına dikkat çeken Murat Çetinkaya, “Enflasyonun projeksiyonlarla uyumunu sürekli gözetecek şekilde parasal duruşun belirlendiği bir çerçeveyi esas alıyoruz” diyerek gerekirse ilave sıkılaştırma yapılacağına vurgu yaptı. Çetinkaya “Enflasyonun planlandığı gibi düşmesini sağlamak için elimizdeki bütün araçları kararlılıkla kullanmaya devam edeceğiz” dedi.

DENGELENME DEVAM EDİYOR

Turizmin de desteğiyle mal ve hizmet ihracatının gücünü koruduğunu dile getiren Çetinkaya, döviz kuru gelişmeleri ve yurtiçi talepteki daralmaya bağlı olarak ithalat talebinin azaldığını aktardı. Çetinkaya, “Net ihracatın güçlü katkısı, ekonomideki yurtiçi talep kaynaklı yavaşlamayı sınırlamaya devam etti. Böylece, 2018’in ikinci çeyreğinde başlayan dengelenme sürecinin belirginleştiğini gözlemledik” dedi.

REZERV TARTIŞMALARI

Ekonomistlerin rezerv tartışmalarıyla ilgili sorularını da yanıtlayan Murat Çetinkaya, şeffaflık konusunda dünyada en iyi örnekler arasında olduklarını vurgulayarak, “Rezervdeki dalgalanma istisnai değil, yakın döneme özgü değil ve sıra dışı değil. Rezerv iletişiminin brüt rezerv üzerinden yapılması yaygın bir pratik” dedi. Çetinkaya rezervlere bakarken trende, orta vadeye bakılması gerektiğini ifade etti. Çetinkaya, rezervler konusunda ilave bilgilendirmeye devam edeceklerini söyledi. Seçimlerden önce uygulanan swap (takas) işlemiyle ilgili de değerlendirmede bulunan Murat Çetinkaya, swap adımının piyasada etkin işleyiş için atıldığını vurguladı. “Bu araçları kullanırken rezerve olan etkisini biliriz ama Merkez Bankası olarak rezerve etkisini dikkate alarak bu araçları dizayn etmiyoruz” diyen Çetinkaya, “İhtiyaca göre farklı araçları devreye alabiliyoruz. Amaç, piyasanın etkin bir biçimde çalışmasını sağlamak” ifadesini kullandı.

SEBZE VE MEYVEDE SEZON ETKİSİ

Murat Çetinkaya’nın açıklamalarından öne çıkan diğer başlıklar şöyle:

● Enflasyon ilk çeyrekte ocak enflasyon raporu tahminleri ile uyumlu gerçekleşti.

● 2019 yılsonu gıda enflasyonu tahmini yüzde 13’ten yüzde 16’ya yükseltildi.

● Gıda fiyatları ciddi bir oynaklık unsuru olmaya devam ediyor.

● Yakın dönemde sebze-meyvede yeni sezon arzının olumlu bir katkısı olabilir.

● İlk üç ay geneli itibarıyla kredi kullanımında ılımlı bir toparlanma gözlendi.

● Alınan tedbirler sonrası yılın ilk üç ayında finansal oynaklık ve risk primi göstergelerinde kısmi bir iyileşme gerçekleşti.

● Merkez Bankası’nın bir kur hedefi olmaz.

● Para Politikası Kurulu, ihtiyaç duyduğu anda ilave parasal sıkılaşma yapabilir.