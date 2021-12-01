Enflasyon oranları her ayın ilk günlerinde TÜİK tarafından açıklanıyor. Memur ve emekli maaşlarına yıl sonunda yüzde 5 zammın yanı sıra yıl sonu enflasyonunun yüzde 3’ü geçmesi durumunda enflasyon farkı kadar da zam yapılacak. Peki, enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? Kasım 2021 enflasyon beklentisi ne kadar? İşte yanıtı…

ENFLASYON ORANLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) kasım ayı enflasyon oranlarını 3 Aralık Cuma günü saat 10.00’da açıklayacak.

KASIM 2021 ENFLASYON BEKLENTİSİ NE KADAR?

AA Finans tarafından hazırlanan 24 ekonomistin katılımıyla gerçekleşen kasım ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi sonuçlandı.

Yapılan ankete göre, uzmanların kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması %2,88 oldu. Ankete katılım sağlayan 24 ekonomistin kasım ayı için enflasyon beklentileri, en düşük %1,8, en yüksek %3,56 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 2,88) göre bir önceki ay yüzde 19,89 olan yıllık enflasyonun yüzde 20,57'ye yükseleceği hesaplanıyor.

Tüketici Fiyat Endeksi, ekim ayında bir önceki aya göre %2,39 artış göstermişti.

Diğer yandan, ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi, bir önceki ankete göre 224 baz puan artarak %21,54'e yükseldi.







