Enflasyon rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu, Temmuz ayına ilişkin enflasyon verisini duyurdu. TÜFE Temmuz'da yıllık yüzde 11.76 olarak gerçekleşti.

TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 0,58, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 6,37, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,76 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 11,51 artış gerçekleşti.