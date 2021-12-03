Kasım ayı enflasyon rakamları için nefesler tutuldu. TÜİK’in rakamları açıklamasının ardından 2021 enflasyon oranının belli olması için sadece aralık ayı verileri beklenecek. Geçtiğimiz ay enflasyon aylıkta yüzde 2,29 yıllık bazda ise yüzde 19,89 olmuştu. Şimdi gözler Kasım ayı enflasyonunun ne kadar olacağında…

ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Enflasyon rakamları her ayın ilk günlerinde TÜİK tarafından açıklanıyor. Kasım ayına ilişkin verilerin yer aldığı enflasyon oranları da 3 Aralık Cuma günü (Bugün) saat 10.00’da açıklanacak.

KASIM AYI ENFLASYON TAHMİNİ NE KADAR?

AA Finans tarafından hazırlanan 24 ekonomistin katılımıyla gerçekleşen kasım ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi sonuçlandı.

Yapılan ankete göre, uzmanların kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması %2,88 oldu. Ankete katılım sağlayan 24 ekonomistin kasım ayı için enflasyon beklentileri, en düşük %1,8, en yüksek %3,56 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 2,88) göre bir önceki ay yüzde 19,89 olan yıllık enflasyonun yüzde 20,57'ye yükseleceği hesaplanıyor.

Tüketici Fiyat Endeksi, ekim ayında bir önceki aya göre %2,39 artış göstermişti.

Diğer yandan, ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi, bir önceki ankete göre 224 baz puan artarak %21,54'e yükseldi.











