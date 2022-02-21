Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde 2 bin 800 kişiden oluşan “Enflasyon Timi” şimdiye kadar 10 bin 366 adreste denetim yaptı. 2 vergi müfettişi ve 2 gelir uzmanından oluşan enflasyon timi, KDV indirimleri ile birlikte toptan satış, üretim ve perakende satış aşamalarında kendi aralarında zam yapılıp yapılmadığını denetlemeye başladı. Stoklar sayılırken, diğer taraftan da aylık e-faturalar sistemden çekilerek ortalama alış fiyatları çıkarılıyor. Et, Yumurta ve tavuk ürünlerinin fiyatı öncelikle incelecek, denetim sayısı günde 3’e çıkarılacak. Ayrıca üretim yeri açısından Balıkesir, Kayseri, Konya gibi illerde de denetimler yoğunlaştırılacak.

İNDİRİME UYULUYOR MU?

Gelir İdaresi Başkanlığı, Vergi Denetim Kurulu (VDK) ile birlikte son bir aydır ekonominin canlanması ve temel tüketim ürünleri ile ilgili denetim yaptı. 17 Ocak-16 Şubat arasında 6 bin 926 mükellef denetlenirken, bunun bin 739’u et toptancıları, dondurulmuş gıda, yumurta, kuru bakliyat, süt ürünleri, un ve unlu mamuller, yaş sebze ve meyvenin içinde olduğu gıda grubunda oldu. Merkez ve şube adreslerinin yer aldığı 10 bin denetimin yüzde 40’ı İstanbul’da yapıldı. Üretici kısmında yapılan denetimlerde ise gereğinden fazla stok olup olmadığına bakılıyor. Gıda sektöründeki firmalardan depolama yapmayanlara, satışını yaptıkları ürünleri direk üreticiden alıp müşteriye teslim edip etmedikleri soruldu. KDV’si yüzde 8’den 1’e düşürülen ürünlere yönelik düzenlenen satış faturalarında bu düzenlemeye uyulup uyulmadığı kontrol edildi. Ayrıca bu ürünlerin KDV oranındaki değişiklik öncesi ve sonrası satış fiyatları tespit edildi. Mükelleflere merkez ve şube adreslerinde esas faaliyetlerinin ne olduğu da soruldu.

GÜNDE 3’E ÇIKACAK

Enflasyon timi bin 400 vergi müfettişi, bin 400’ü de gelir uzmanı olmak üzere 2 bin 800 kişiden oluşuyor. İstanbul’da da yaklaşık 400-500 kişilik ekibin görev aldığı belirtildi. İhbarların da değerlendirildiğini anlatan yetkililer, şimdiye kadar günde 600 yere gidildiğini söylediler. Önümüzdeki dönemde ekiplerin günde daha fazla denetim yapmasının planlandığını belirten yetkililer, günde artık 3 yere gidileceğini bildirdi. Böylece günde 2 bin yerin denetlenmesi hedefleniyor. Et, tavuk ve yumurta sektörünün öncelikli denetlenecek sektörler olduğunu ifade eden yetkililer, hammadde denetimleri yapılacağını da söylediler.

18 HALDE YOĞUN DENETİM YAPILDI

TİCARET Bakanlığı’nın il müdürlükleri ile birlikte 10 Ocak’tan itibaren 18 ilin sebze ve meyve hallerinde de denetim yapıldı. Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Mersin, İstanbul, İzmir, Samsun, Konya, Manisa, Hatay, Malatya, Kayseri, Sakarya, Kocaeli, Aydın, Denizli ve Afyonkarahisar’da yapılan ortak denetimlerde 101 mükellef nezdinde denetim gerçekleştirildi.

OTOMOTİV DE MERCEK ALTINDA

Denetimlerde 10 bin 366 adrese gidildi. Gıda, otomotiv, elektrikli ev aletleri, inşaat, tekstile öncelik verildi. Otomotivde de bir süre önce matrah düzenlemesi yapılmış ancak sektörde satış yapılmadığı, stok yapıldığı eleştirileri gelmişti. Bu çerçevede 2 bin 398 mükellefin denetlendiği sektörde 2 bin 999 adrese gidildi. Araç kiralama yaptığı tespit edilenlere yönelik kurumun bilgisayarları üzerinden Emniyet Genel Müdürlüğü Kiralık Araç Bildirim Sistemi’ne girilerek kiraya verilen araç bilgileri kontrol edildi. (Hürriyet)