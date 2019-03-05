Enflasyona gıda freni!

Sebze fiyatları başta olmak üzere temel gıda ürünlerinde aralık-ocak döneminde görülen artış nedeniyle, enerji, ulaşım ve giyimde yani birçok kalemde düşüş olmasına rağmen enflasyonda istenen iyileşme görülememişti. Bunun nedeni gıda fiyatlarının ocakta yüzde 6.5 artmış olmasıydı. Bu artış son 20 yılın en yükseğine işaret ediyordu. Oysa gıda fiyatları yerinde saysaydı enflasyon ocakta eksi çıkacaktı.

MARKETLER DE İNDİRİNCE...

Gıda fiyatlarındaki spekülatif önlenemez yükseliş sürünce hükümet, şubat itibarıyla İstanbul ve Ankara başta olmak üzere bazı büyükşehirlerde kademeli olarak sebze, elma ve bakliyat satışlarına başlamıştı. Marketler de tanzimde satılan ürünlere yönelik fiyat indirimlerine gitti. Bu hamle beklendiği gibi gıda fiyatlarının şubatta dizginlenmesini sağladı ve gıda kaynaklı enflasyon frenlendi.

SON 6 AYIN EN DÜŞÜĞÜ

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) dün açıkladığı verilere göre; Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) şubatta beklentilerin (yüzde 0.4) de altında yüzde 0.16 artarken, yıllık enflasyon ise ocak ayındaki yüzde 20.35’ten şubatta yüzde 19.67’yle son 6 ayın en düşük seviyesine geriledi. Üretim maliyetlerine işaret eden Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) de şubatta yüzde 0.09’la adeta yerinde saydı. Yıllık ÜFE şubatta yüzde 29.59’a geriledi. Ocakta yüzde 32.93 olmuştu.

EN ÇOK ARTIŞ SAĞLIKTA

Ana harcama grupları itibarıyla şubatta aylık en yüksek artış yüzde 2.48 ile sağlık grubunda gerçekleşti. Eğitimde yüzde 1.64, piyasalar tarafından yakından takip edilen gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 0.90, lokanta ve otellerde yüzde 0.87 ve ulaştırmada yüzde 0.71 artış gerçekleşti. Aylık en fazla düşüş gösteren grup, mevsim etkisiyle kışlıklarda görülen indirimle yüzde 4.81 ile giyim ve ayakkabı oldu.