Enflasyona gübre formülü

Dünya nüfusu hızlı bir şekilde artıyor. Nüfus artışının istikrarlı olarak yükseldiği ülkelerin başında ise Türkiye geliyor. Bu nüfus artışı ise beraberinde ciddi bir gıda talebi getiriyor. Küresel çapta yapılan tüm araştırmaların odaklandığı nokta, yakın gelecekte bir gıda krizinin kapıda olduğu. Bu nedenle tarım politikalarında şimdiden verimlilik artışına odaklanılması gereken bir dönem yaşıyoruz.

VERİMLİLİK ARTMALI

Nisanda yıllık enflasyon yüzde 19.50 oldu. En fazla artış ise yüzde 31.86 ile gıda ve alkolsüz içeceklerde gerçekleşti. Enflasyonda gıdanın etkisine dikkat çeken Yıldızlar Yatırım Holding bünyesindeki İstanbul Gübre Sanayi AŞ’nin (İGSAŞ) Genel Müdürü Turan Tok, “Patatesi, soğanı ve limonu konuşuyoruz ama doğru gübre kullanımı gibi verimlilik artıran uygulamaları, su ve enerji gibi maliyet azaltıcı yöntemleri konuşmuyoruz” dedi.

BİLİNÇLİ TARIM

Bilinçli tarımın önemini vurgulayan Turan Tok, “Doğru gübre kullanımı ile bir dönümlük tarladan yüzde 30 ila yüzde 40 gibi daha fazla ürün elde edebilecek çözümlere odaklanmamız gerekiyor. Gıdaya olan talep hızla artıyor. Buna karşın kişi başına düşen ekilebilir alanlar azalıyor. İşte tam da bu yüzden gübre konusu, sürdürülebilir tarımın en önemli girdilerinden biri olmaya devam edecek” diye konuştu.

STRATEJİK SEKTÖR

Turan Tok, şöyle devam etti: “Gübre sektörü, gıda arzına doğrudan pozitif etki edebilen, ülke ekonomisi açısından stratejik bir sektör. Gıda fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturmanın yolu, verimliliği artırmaktan geçiyor. Günümüz şartlarında gübre ve bitki besini kullanmadan, birim alandan daha fazla ürün elde etmek teknik olarak mümkün değil. Bitkilerini iyi besleyen ülkeler hayvan ve insanlarını da iyi besleyebilir.”

KULLANIM AZALIYOR

Türkiye’de gübre kullanımının azalmaya başladığını ifade eden Turan Tok, “2015’te 5.5 milyon ton, 2016’da tarımda kullanılan gübrenin KDV’sinin sıfırlanması nedeniyle 6.7 milyon ton, 2017’de 6.3 milyon ton gübre kullanıldı. 2018’de ise yaklaşık 5.3-5.5 milyon ton arasında gübre tüketildiğini tahmin ediyoruz” dedi.

MEMLEKET MESELESİ

Konuya ‘memleket meselesi’ olarak baktıklarını belirten Turan Tok, ‘tarladan sofraya’ ve ‘toprağıma minnettarım’ projeleriyle, çiftçilere toprak analizinin önemi ve doğru gübreleme eğitimleri verdiklerini söyledi. Tok, “Çiftçimizin tarlasından numune alıyoruz. Analiz sonuçlarına göre gübreleme programları yapıp uygulanıyor. Bu bilinçlendirme çalışması sayesinde yüzde 30 daha az su, işçilik, enerji, gübre ve yüzde 40 daha fazla verim elde edildiğini gördük” diye konuştu.

GIDAYA TALEP FİYATI ARTIRIR

Gıdaya talep arttıkça, fiyatların yükselmeye devam edeceğini belirten Turan Tok, şunları söyledi: “Artan talebi karşılamak için verimlilik artışı ana hedef olmalı. Gıda fiyatlarını düşürmenin yolu sürdürülebilir tarım uygulamalarını yaygınlaştırmaktan geçiyor. Bu işi ciddiye alırsak; hem su ve enerji maliyetinin azalması ile hem de doğru gübre kullanımı sonucu bir tarladan neredeyse iki kat daha fazla ürün alan çiftçi kazançlı çıkar. Bollaşan ürün nedeniyle pazarda-markette satılan ürünün fiyatı makul seviyelere iner, vatandaş kazançlı çıkar. Bu da enflasyonda ciddi düzelmenin başlangıcına yol açar. Bu sayede de milli ekonomi kazançlı çıkar.”

İTHAL ÜRÜNÜ ÜRETİYORUZ

İGSAŞ’ın, bugün Türkiye’de kullanılan gübrelerin yüzde 15’ini tek başına ürettiğini belirten Turan Tok, “2017’de Antalya’daki tesimizde başladığımız ek yatırımı tamamladık. Ayrıca Kütahya’da da Türkiye’nin ithal ettiği potasyum nitrat gübresini üretecek yeni hat çalışmasını bitirerek üretime geçtik. Her iki yatırımımız da ülkemizin ithal ettiği gübrelerin üretimine dönüktü. 2019’da Türkiye’de üretimi olmayan ürünleri üreterek dışa bağımlığı azaltmayı hedefliyoruz” dedi.