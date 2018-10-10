Enflasyonla Topyekün Mücadele

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ‘Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı’nı açıkladı. Buna göre; doğalgaz ve elektriğe yıl sonuna kadar zam yapılmayacak, alışveriş sepetine giren ürünlerde 3 ay boyunca en az yüzde 10 indirim yapılacak...

BEKLENTİLERİ AŞMIŞTI

Dövizdeki dalgalanma ve artan enerji maliyetlerinin etkisiyle tüketici enflasyonu (TÜFE) eylülde yüzde 6.30, üretici enflasyonu (ÜFE) da yüzde 10.88’le beklentinin üzerinde artmıştı. Böylece yıllık tüketici enflasyonu yüzde 24.52 ile son 15 yılın zirvesine çıkarken, yıllık üretici enflasyonu yüzde 46.15’e yükselmişti. Hükümet, enflasyondaki bu yükselişi frenlemek için tarihin en kapsamlı mücadelesini başlattı.

ATAKLAR PÜSKÜRTÜLDÜ

‘Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı’ adı verilen hamlenin detaylarını dün Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bakanların ve iş dünyasının önemli isimlerinin katıldığı toplantıda açıkladı. Konuşmasına Türkiye’nin, ağustos ayı itibarıyla spekülatif ataklarla karşı karşıya kaldığını anımsatarak başlayan Albayrak, “Ardından ekonomi yönetimi ve tüm paydaşlarla birlikte güçlü bir koordinasyonla etkin, mücadele içerisine girildi. Bu atakların özellikle kurda neden olduğu oynaklığa karşı alınan tedbirlerle belirsizlik ve dalgalanma dizginlendi ve ataklar püskürtüldü” diye konuştu.

DENGELENME SAĞLANDI

Oluşturulmak istenen endişe havasına izin verilmediğini vurgulayan Bakan Albayrak, son dönemde kurdaki yukarı yönlü hareket ve oynaklığın yavaş yavaş geride bırakıldığını söyledi. Albayrak, şöyle devam etti: “Şimdi sıra, kur dalgalanmalarının geçtiğimiz 2 ay süresince olumsuz etki yarattığı fiyatlamalarda dengelenmeyi sağlamaktır. Belirsizlik ve spekülasyon nedeniyle fiyatlamalarda en üst beklenti ve tahminler esas alınmıştır. İşte bu nedenle eylül enflasyonu, uzmanları da şaşırtacak bir oranda piyasa beklentilerinin de üzerinde gerçekleşti. Hiç kimse beklemiyordu.”

VAZİFE OLARAK GÖRÜLDÜ

“Spekülatif atakların etkisiyle fiyatlarda oluşan bu tablo hiç kimsenin çıkarına değil. Bu tabloda kimsenin kazanması mümkün değil” diyen Bakan Albayrak, bu ortamda kâr artırma amacıyla yapılacak her girişimin; kısa soluklu, yakın gelecekte çok daha büyük zararları beraberinde getirecek adımlar olacağını kaydetti. Albayrak, “Bunu görmemiz lazım. Zaten bunu gördüğümüz için son bir haftadır iletişime geçtiğimiz tüm paydaşlarımız bu program özelinde aynı samimiyet ve açık yüreklilikle taşın altına elini koymayı bir ülke vazifesi olarak gördü” dedi.

İŞTE MÜCADELENİN REHBERİ

3 AY SÜRECEK

● Yüzde 10 indirim: türkiye’deki şirketlerin ve zincir markaların büyük bir çoğunluğunu bünyesinde barındıran türkiye odalar ve Borsalar Birliği (toBB), türk sanayici ve İş İnsanları derneği (tüsİad), müstakil sanayici ve İşadamları derneği (müsİad), Birleşmiş markalar derneği (Bmd) üyeleri yüzde 10 indirim yapacak. İndirim 3 ay geçerli olacak. İndirim yapılan ürünlerin üzerine etiket asılacak.

● Faturalar artmayacak: Yıl sonuna kadar elektrik ve doğal gaza zam yapılmayacak.

● Kredi faizinde indirim: 1 ağustos’tan itibaren geçerli olmak üzere bankaların yüksek faizle kullandırdığı kredilerde yüzde 10 indirim yapılacak.

● KOSGEB kredisine erteleme: İşletmelerin ve esnafın KOSGEB’e olan borçlarına 3 ay daha erteleme yapılacak. toplam erteleme böylece 1 yıla çıkmış olacak.

● Ucuz et ve kıyma: Et ve süt kurumu (esk), 13 bin noktada kıymayı 29 liradan, kuşbaşı eti de 31 liradan satıyor. Bu proje devam edecek. esk ayrıca, sucuk, salam, sosis, kavurma gibi 10 kalem üründe yüzde 10 (3-6 lira) indirim yaptı.

● Gübre ve yemde indirim: Gübrede yüzde 15 indirim yapılmıştı. Buna ek olarak 35 çeşit sıvı ve toz gübrede yüzde 10 indirim daha yapılacak. Yine karma hayvan yemlerinde tarım kredi ortaklarına yüzde 10 indirim uygulayacak. Yem sanayicileri Birliği de aynı yönde karar aldı.

● AOÇ ürünleri dahil: Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) tarafından üretilen 14 kalem üründe yüzde 10’luk indirim yapılacak. Böylece günlük pastörize sütün litresi 3.13 liradan, 2.82’ye inecek.

● Ucuz pirinç devam: Toprak mahsulleri ofisi, pirinci piyasadaki perakende fiyatlarının yüzde 20-40 altında satmaya devam edecek. Çaykur zam yapmayacak.

● Devler hemen başladı: Mücadele programı kapsamında Carrefoursa, A101, Migros, BİM, ŞOK ve Metro marketler, 50 üründe yüzde 10 indirim kararı aldı.

● Patent kolaylığı: Türk standartları enstitüsü patent ve belgeleme ücretlerine yüzde 10 indirim yapacak. İndirim 2019’a kadar uzatıldı.

İŞ ALEMİNDEN TAM DESTEK

Bankalar Birliği Başkanı Hüseyin Aydın: Ekonominin finansmanı için kaynak bulmaya ve kredi sağlamaya devam edeceğiz.

MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan: Şimdi kendi varlığımızdan fedakârlık etme vakti.

TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik: Türkiye ekonomisi, tüm zorlukların üstesinden gelecek güce sahiptir. Buna olan inancımız da tamdır.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: 81 il ve 160 ilçedeki odalarımız ve borsalarımızla birlikte enflasyonla mücadeleyi sahipleneceğiz.

DEİK Başkanı Nail Olpak: Geldiğimiz nokta, sistematik bir mücadeleyle, normalleşme sürecine başladığımıza işaret ediyor.

İSO Başkanı Erdal Bahçıvan: Bu hassas dönemde gerek kamu, gerekse özel sektörün kararlı ve samimi duruşları risklerin önünde set oluşturacak.

TİM Başkanı İsmail Gülle: Önlemler fiyat istikrarı konusunda güçlü etkiyi yaratacak.

İTO Başkanı Şekib Avdagiç: İş dünyası mücadeleye fiyatları aşağı çekerek destek verecek.

ATO Başkanı Gürsel Baran: Elimizi taşın altına koymaya hazırız.

50 ÜRÜNLE BAŞLADI

● A101: 50 ürünümüzde iki ay boyunca yüzde 10 indirim yapma kararı aldık. Hiçbir ürünün satış fiyatı, alış fiyatı artmadıkça artmayacak.

● Migros: Migros olarak enflasyonla topyekûn mücadele programında yer alacağız.

● Tesk Başkanı Bendevi Palandöken: İndirimler elektrik, doğalgaz ve akaryakıta da yansıtılırsa enflasyonla mücadele daha başarılı olur.

● Vakıf katılım Başkanı Öztürk Oran: 81 milyon birlik ve beraberlik içinde olduğu için bizi hiçbir şey engelleyemez.

● Koç Topluluğu: Hazine ve maliye Bakanlığımız tarafından başlatılan “enflasyonla topyekûn mücadele programı”nı uygun sektörlerde ve belirli ürünlerde yapacağımız indirimlerle destekliyoruz.

● Sabancı Topluluğu: Gereken indirimi yapacağız. sıkıntıları birlik anlayışı içinde geride bırakacağımıza yürekten inanıyoruz.

● Zorlu Holding Başkanı Ahmet Nazif Zorlu: Grup olarak her yönüyle destekliyoruz.

MİLLİ DAYANIŞMA

● D&R Genel Müdürü Cem Eriç: Bu konuda milli bir dayanışma içine girmeye, hükümetimiz ve iş dünyasıyla birlikte elimizi taşın altına koymaya hazırız.

● Orka Holding Başkanı Süleyman Orakçıoğlu: Bize düşen sorumluluğu daha fazla yerine getirerek yüzde 10 değil, yüzde 20 indirime gidiyoruz.

● Tudors Ceo’su Yaşar Ayaydın: Yüzde 10 ile yüzde 50 arasında indirim uygulayacağız.

● Eczacıbaşı Topluluğu: Vitra markalı tüm ürünlerde yıl sonuna kadar yüzde 15 indirim uygulayacağız.

KİMLER KATILDI?

SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, Borsa Başkanı Erişah Arıcan, BİST Genel Müdürü Murat Çetinkaya, BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, Demirören Holding Başkanı Yıldırım Demirören, Kalyon Grup Yönetim Kurulu Başkan Orhan Cemal Kalyoncu, Anadolu Holding Başkanı Tuncay Özilhan, Koç Holding Başkanı Ömer Koç, Koç Holding Başkan Vekili Ali Koç, Doğuş Holding Başkanı Ferit Şahenk, Zorlu Holding Başkanı Ahmet Nazif Zorlu, Alarko Holding Yönetim kurulu üyesi Leyla Alaton, Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı, TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik, İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil ve iş dünyasının birçok ismi katıldı.

'ALO 175'LE ETKİN DENETİM YAPILACAK

● Sigorta kolaylığı: ‘Bereket sigorta’, tarım kredi ortağı çiftçilerin sigortalarında yüzde 10 indirim uygulayacak.

● TARKİM devredene: Çiftçiler için 30 çeşit TARKİM bitki koruma ürünlerinde yüzde 10’a varan indirim yapılacak.

● İşverene ücret desteği: ekonomik olarak sıkıntı yaşayan işletmelerde, üretime ara verilen dönemlerde çalışanın maaşının yüzde 60’ını 3 ay süreyle devlet karşılayacak (kısmi çalışma ödeniği). Bu kapsamda çalışana ödenen para 3043 lirayı aşamıyor.

● Hızlı KDV iadesi: KDV iadeleri, 2019 yılı başlarından itibaren, iade başvurusu tarihinden itibaren 10 iş günü içinde iade talebinin yüzde 50’si, incelemenin bitmesi beklenmeden mükellefe ödenecek.

● Etkin ihbar hattı: Spekülatif fiyat artışlarına sebep olan fırsatçılık, stokçulukla etkin mücadele için alo 175 ihbar hattı etkin kullandırılacak. Ayrıca BDDK içerisinde de bankalarla ilgili faiz indirim kampanyası takibi ve özellikle reel sektörün kredi süreçlerindeki şikayetlerinin daha etkin takibi için çağrı merkezi güçlendirilecek.

● Hal Yasası: Sebze-meyve fiyatlarının ucuzlaması için hal yasasında bu ay değişiklik yapılacak. Bu yolla komisyonculuk kaldırılacak.

● Kiraya ayar: Kira artış oranına dair üst sınır, döviz kuru ve emtia fiyatlarındaki gelişmelere duyarlılığı yüksek olan üretici fiyatları (üfe) yerine tüketici fiyatlarına (tüfe) göre belirlenecek. Böylece artışlar yüzde 10-15 daha düşük olacak.



