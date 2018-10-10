Enflasyonu düşürmenin yolu tarımdan geçiyor

Tarımsal üretimin ve verimin artırılmasının, ekonominin büyümesinin anahtarlarından biri olduğunu vurgulayan Türk Tarım Alet ve Makinaları İmalatçıları Birliği (TARMAKBİR) Genel Sekreteri M. Selami İleri, bunun yolunun ise teknolojiden geçtiğine vurgu yaptı. İleri, “Her ne kadar son dönemde yüksek enflasyonun ana sebebi kurdaki artışlar olsa da, ‘işlenmemiş gıda’ gibi, para politikasının kontrolü dışındaki kalemlerdeki ‘öngörülemeyen oynaklıkların’ enflasyon tahminlerinin sapmasına neden olan unsurların başında geldiği bilinen bir şey. İşlenmemiş gıda fiyatlarındaki artışı tetikleyen birçok sebep söz konusu olmakla birlikte burada kontrol edebileceğimiz en önemli faktör verimliliktir. Arazi büyüklüklerinin artmadığı hatta azaldığı, su kaynaklarının giderek tükendiği dünyamızda öngörülen tek çıkar yol tarımda verimliliği artırmaktır” dedi.

TARIMDA YENİ DÖNEM

Verim artışına dair yöntemlerin başında ise yüksek verimli ve daha dayanıklı ürün çeşitlerinin geliştirilmesi ile iş gücü, zaman ve üretim maliyetlerinden tasarruf etmeye olanak sağlayan mekanizasyon uygulamalarının geldiğini aktaran İleri, sözlerine şöyle devam etti: “Verimliliği artırmak için ‘tarımda klasik yöntemlerin’ geçimlik üretim yapan çiftçilere yani büyük ölçüde kendi gereksinimlerini karşılamak için üretim yapanlara bırakılması, profesyonel işletmelerde ise ‘son teknolojik unsurları içinde barındıran’ yeni yöntemlere geçilmesi gerek. Diğer yandan ‘yeni dönem tarımı’ için gerekli olan önemli bir diğer unsur, ‘buna uygun tarımsal mekanizasyon araçlarının kullanımı’ olacaktır. Çin, Hindistan gibi ülkelerdeki tarımsal mekanizasyon destek sistemleri incelenip ülkemize yönelik destek sistemleri konusunda alternatif modeller için çalışma yapılmalı.”