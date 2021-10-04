Engellenen çocuk hırçınlaşır
Ebeveynler çocuklarına sınır ve kural belirleme konusunda kimi zaman farkında olmadan aşırı kuralcı veya sınırlayıcı olabiliyor. Aslında bununla birlikte bir yandan çocuğu kısıtlıyor ve engelliyorlar. Aile içinde elbette ailenin kendi içinde belirlediği sınır ve kurallar olmalıdır. Ancak sürekli olarak sınır ve kural ile karşılaşan ve “hayır” kelimesini duyan çocuk zamanla bu kısıtlamalara karşı engellendiğini fark ederek öfkelenecek ve hırçınlaşacaktır. Çocuk Gelişimi ve Eğitimcisi, Okul Öncesi Öğretmeni Dila Toker konu hakkında açıklamalarda bulundu.
04 Ekim 2021, Pazartesi 12:51 Son Güncelleme:
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Çocuk kural gördüğü her ortamda kuralları yıkmak isteyecek ve o ortamda öfkesini dışa vuracaktır. Bu durumda çocuk vurma eğilimi, şiddetli ağlamalar, saldırganlık vb. davranışlar göstermeye başlayabilir. Bunun yanı sıra özellikle aşırı kuralcı ve baskıcı anne-baba tutumuna sahip ebeveynlerin çocukları ileride bastırılmış, çekingen, başkalarının etkisi altında kalabilen, özgüveni düşük ve kendini ifade etmekte zorlanan çocuklar olmaktadırlar. Dolayısıyla kural ve sınırları belirlerken aile içinde ebeveynler olarak çocuğunuz ile birlikte ortak kural ve sınırlar belirlemeli ve çocuğunuza “HAYIR” dememelisiniz…