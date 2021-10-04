Engellenen çocuk hırçınlaşır

Çocuk kural gördüğü her ortamda kuralları yıkmak isteyecek ve o ortamda öfkesini dışa vuracaktır. Bu durumda çocuk vurma eğilimi, şiddetli ağlamalar, saldırganlık vb. davranışlar göstermeye başlayabilir. Bunun yanı sıra özellikle aşırı kuralcı ve baskıcı anne-baba tutumuna sahip ebeveynlerin çocukları ileride bastırılmış, çekingen, başkalarının etkisi altında kalabilen, özgüveni düşük ve kendini ifade etmekte zorlanan çocuklar olmaktadırlar. Dolayısıyla kural ve sınırları belirlerken aile içinde ebeveynler olarak çocuğunuz ile birlikte ortak kural ve sınırlar belirlemeli ve çocuğunuza “HAYIR” dememelisiniz…