Engelleri teknoloji ile kaldıracaklar

Engelliler Haftası kapsamında değerlendirmelerde bulunan Türk Telekom, Telefon Kütüphanesi projesi ile görme engellilerin sesli kitap ve sanat eserlerine ücretsiz erişebilmelerine imkân sağlarken, İlaç Barkodu Okuma ve Para Tanıma gibi uygulamalarıyla görme engellilerin hayatını kolaylaştırıyor. Günışığı projesi sayesinde az gören çocuklar akranları ile birlikte kaynaştırma eğitimine devam edebiliyor.

10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında değerlendirmelerde bulunan Türk Telekom CEO’su Ümit Önal; “Teknolojinin olanaklarından herkesin ihtiyaçları doğrultusunda yararlanması bizim için çok önemli. Kurumsal sosyal sorumluluk projelerimizi belirlerken dünyayı ve ülke gündemini, temel ihtiyaç alanlarını takip ederek herkesi ‘değerli hissettirmek’ misyonumuza uygun somut çözümler üretiyoruz. Türkiye’nin öncelikli ihtiyaç alanlarına odaklanıyor, dezavantajlı kesimlerin hayata eşit katılımını sağlamak için sivil toplum kuruluşları ile iş birliği yaparak projeler geliştiriyoruz. Bu doğrultuda hayata geçirdiğimiz Telefon Kütüphanesi ve uygulama içerisindeki İlaç Barkodu Okuma özelliği ile görme engellilerimizin hayatını biraz olsun kolaylaştırabilmenin, hayatlarına dokunabilmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Aynı uygulamadaki Tablolar Konuşuyor özelliği ile dünyaca ünlü 35 betimlemeli tabloyu görme engelli sanatseverlerle buluşturuyor, Para Tanıma fonksiyonu ile görme engellilerin güvenle ve bağımsız bir şekilde alışveriş yapabilmelerine olanak tanıyoruz. Az gören çocuklarımız için hayata geçirdiğimiz Günışığı projemiz sayesinde çocuklarımızın geleceğine ışık olmak için çalışıyoruz” dedi.