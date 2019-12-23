Engelleri yıkan model, hayatını kaybetti

Asıl adı Cacsmy Brutus olan ancak moda dünyasında Mama Cax adıyla anılan 30 yaşındaki model, İngiltere'nin başkenti Londra'da bir yolculuk sonrası yakalandığı hastalık sonucu hayatını kaybetti. Haberi Instagram üzerinden duyuran aile, "Cax'a bir savaşçı demek az gelir." ifadesini kullandı. Cax, akciğer ve kemik kanseri nedeniyle 16 yaşındayken bir bacağın kaybetmişti. Cax, modada rengi veya engelleriyle dışlanan kadınların sesi olmuştu. Düzenli olarak yayınladığı blog yazılarıyla sokak stili ve seyahat ipuçları veren Cax, 'bir sanat eseri' dediği protez bacağını dekore etmenin alternatif yollarını da takipçileriyle paylaşıyordu. Cax, geçtiğimiz son birkaç yılda Sephora, Asos ve Tommy Hilfiger gibi moda devleri için çalışmış, sektörde pek çok ilke imza atmıştı.

Daha önce ünlü modelle çalışan Rihanna, Mama Cax'ın ölümü üzerine sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda "Bir kraliçe. Bir güç. Gücünü SavageXFenty podyumuna taşıyarak dünya çağında birçok kişiye ilham olan güzelliğin güç merkezi. Güç içinde uyu kardeşim" ifadelerini kullandı.















