Engelli aracında vergi istisnası
Devlet engelli ve malul vatandaşlara çeşitli destek ve muafiyetlerle kolaylık sağlıyor. Bunlardan biri de vergi istisnası. Yeni araç alacak olan engellilere Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve Motorlu Taşıt Vergisi (MTV) kapsamında muafiyet imkanı sunuluyor. Peki bu haktan kimler yararlanır? Başvuru nasıl yapılır? İşte adım adım detaylar...
30 Ocak 2022, Pazar 11:34 Son Güncelleme:
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Özel tertibatlı olabiliyor
1-ÖTV muafiyeti nedir, kimlere verilir?
Engellilik oranı yüzde 90 veya üzerinde olan yetişkin engelliler ile Çocuklar İçin Özel Gereksinim Raporu’nda (ÇÖZGER) ‘Özel Koşul Gereksinimi Vardır (ÖKGV)’ ibaresi bulunan 18 yaş altı engelliler ÖTV istisnasından yararlanabilir.
2-Engellilik oranı yüzde 90’ın altındaysa olur mu?
Engellilik oranı yüzde 90’ın altında olan engellilerden engelli sağlık kurulu raporunda ‘Sadece hareket ettirici aksamda özel tertibatlı taşıt kullanması gerekir’ değerlendirmesi bulunanlardan, alınacak taşıtın hareket ettirici aksamında (debriyaj pedalı, fren pedalı, gaz pedalı ve/veya vites kolunda) tadilat yaptırılmasını gerektirecek nitelikte olan engelliler de ÖTV muafiyetinden yararlanabilir.
3-Yüzde 90 engelli raporu kimlere verilir?
Kişinin bu raporu alabilmesi için ağır engelli kategorisine girmesi gerekir. Rapor, bu kişinin ihtiyaçlarını kendi kendine karşılayıp karşılayamadığına bakılarak hastaneler tarafından verilir.
4-Üzerine araç alınan engelli kişinin engelli sürücü belgesi alması gerekir mi?
Hayır.
5-Engelli adına alınan araçlar kimler tarafından kullanılabilir?
Araç sahibi olan engellinin aparatlı işlemlerde birinci derece yakınlarından TSE onayı verilen kişiler, yüzde 90 ve üzeri için engelli kişinin (birinci, ikinci ve üçüncü derece, sözleşmeli sürücü) yakınları kullanabilir.
6-Özel tertibatlı araçları kimler kullanabilir?
Engellilik derecesi yüzde 90’ın altında olan engellilerle araç sahibinin eşi, 3’üncü dereceye kadar akrabaları veya noterce düzenlenmiş iş akdine bağlı olarak istihdam edilen sürücü de kullanabilir. Ama bu kişilerin aracı kullanabilmesi için aracın engelli veya bu kişiler tarafından iki şekilde de kullanılabileceğinin yetkili kurumlarca belgelendirilmesi şart.
7-Alınacak araçta fiyat sınırı var mı?
Motor silindir hacmine bakılmaksızın engelli araçları istisna kapsamında değerlendirilir. 2022 yılında engelliler için ÖTV muafiyeti, anahtar teslim satış fiyatı (her türlü vergiler dahil) 450 bin 500 TL’yi aşmayan araçlar için uygulanır.
8-Engelliler MTV’den de muaf mı?
Evet. Engelli hakkıyla araç alanlara Motorlu Taşıt Vergisi (MTV) istisnası uygulanır.
9-Engelliler aracı kaç yılda bir değiştirebilir?
Yeni bir sıfır araç almak için 5 yıl geçmesi gerekir. Ayrıca bu araç, 5 yıl sonra başkasına satıldığı zaman da ÖTV zorunluluğu oluşmaz.
10-Engelliye ait otoparkı kullanmak için ne yapmalı?
Bu alanları ‘park kartı’ olanlar kullanabilir. Bunun için il veya ilçelerdeki trafik denetleme amirlikleri veya bürolarına başvuru yapılmalı. Otopark yönetmeliğinde, her 20 park yerinden birinin engelli işaretiyle engelliler için ayrılması zorunlu.
11-Engelli aracını kullanmak için hangi ehliyet gerekir?
2016’dan itibaren ‘H sınıfı’ engelli sürücü uygulaması kaldırıldı ve engelli sürücülere de B sınıfı engelli ehliyetleri düzenlenmeye başlandı. Bunun için 19 yaşından gün almak yeterli.
12- Engellinin vefatı durumunda taşıt yakınlarına kalırsa ÖTV alınır mı?
ÖTV Kanunu’na göre; mirasçılara kalan araçta ÖTV uygulanmaz.
13-Engelli yakınına ÖTV indirimi var mı?
ÖTV indirimi sadece engelli bireyin şahsına tanınmış bir hak.
14- Zihinsel engelli birey ÖTV indiriminden yararlanabilir mi?
Engellilik yüzdesi, yüzde 90 ve üzerinde olmak şartıyla engelli bireyin üzerine araç alınabilir.
15-Bankalar kredi veriyor mu?
Bankaların taşıt alımında engellilere özel kredi ya da faiz şartları yok. Herkese tanınan banka kredi limitleri engelliler için de geçerli.
Muafiyet için dilekçe verme rehberi
Engelli araçlarıyla ilgili MTV istisnası uygulanması talebi vergi dairesine gitmeden interaktif vergi dairesi aracılığıyla yapılabiliyor. İşte 10 adımda başvuru süreci:
- 1-İstisna dilekçenizi oluşturmak için ‘gib.gov.tr’ üzerinden ‘İnteraktif Vergi Dairesi’ bölümüne kullanıcı bilgileriniz veya e-Devlet şifrenizle giriş yapın.
- 2-’İşlem başlat’ menüsünden önce ‘Araç işlemleri’ kısmına, sonra da ‘Malul ve engelliler adına kayıt ve tescilli taşıtlarda MTV istisna dilekçesi’ bölümüne tıklayın.
- 3-1’inci adımda taşıt ve engellilik derecenize ilişkin bilgileri işaretleyin ve ‘ileri’ butonuna tıklayın.
- 4-2’nci adımda işlemi kimin adına yaptığınızı belirtin. Kendi adınıza veya malul ve engellinin velisi/vasisi olarak yapabilirsiniz.
- 5-3’üncü adımda istisna uygulanacak aracın plakasını seçin. 6-4’üncü adımda istisna uygulanacak araca ilişkin bilgiler görüntülenecek.
- 7-5’inci adımda engelli sağlık kurulu rapor bilgilerini sisteme girin. Rapor ve araç ruhsatını ‘Dosya seç’ bölümünden yükleyin. 8-Başvurunuza işlem yapılması için 15 gün içinde sağlık kurulu raporunuzu elden ya da posta yoluyla ilgili vergi dairesine iletmeniz gerekir.
- 9-’Özet’ kısmında ise girilen bilgileri görüntüleyip kontrol edin. Bilgiler doğruysa ‘onayla’ butonuna tıklayın.
- 10-Daha sonra gib.gov.tr üzerinden dilekçe takibinizi yapabilirsiniz.