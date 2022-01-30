Engelli aracında vergi istisnası

Özel tertibatlı olabiliyor

1-ÖTV muafiyeti nedir, kimlere verilir?

Engellilik oranı yüzde 90 veya üzerinde olan yetişkin engelliler ile Çocuklar İçin Özel Gereksinim Raporu’nda (ÇÖZGER) ‘Özel Koşul Gereksinimi Vardır (ÖKGV)’ ibaresi bulunan 18 yaş altı engelliler ÖTV istisnasından yararlanabilir.

2-Engellilik oranı yüzde 90’ın altındaysa olur mu?

Engellilik oranı yüzde 90’ın altında olan engellilerden engelli sağlık kurulu raporunda ‘Sadece hareket ettirici aksamda özel tertibatlı taşıt kullanması gerekir’ değerlendirmesi bulunanlardan, alınacak taşıtın hareket ettirici aksamında (debriyaj pedalı, fren pedalı, gaz pedalı ve/veya vites kolunda) tadilat yaptırılmasını gerektirecek nitelikte olan engelliler de ÖTV muafiyetinden yararlanabilir.

3-Yüzde 90 engelli raporu kimlere verilir?

Kişinin bu raporu alabilmesi için ağır engelli kategorisine girmesi gerekir. Rapor, bu kişinin ihtiyaçlarını kendi kendine karşılayıp karşılayamadığına bakılarak hastaneler tarafından verilir.

4-Üzerine araç alınan engelli kişinin engelli sürücü belgesi alması gerekir mi?

Hayır.

5-Engelli adına alınan araçlar kimler tarafından kullanılabilir?

Araç sahibi olan engellinin aparatlı işlemlerde birinci derece yakınlarından TSE onayı verilen kişiler, yüzde 90 ve üzeri için engelli kişinin (birinci, ikinci ve üçüncü derece, sözleşmeli sürücü) yakınları kullanabilir.

6-Özel tertibatlı araçları kimler kullanabilir?

Engellilik derecesi yüzde 90’ın altında olan engellilerle araç sahibinin eşi, 3’üncü dereceye kadar akrabaları veya noterce düzenlenmiş iş akdine bağlı olarak istihdam edilen sürücü de kullanabilir. Ama bu kişilerin aracı kullanabilmesi için aracın engelli veya bu kişiler tarafından iki şekilde de kullanılabileceğinin yetkili kurumlarca belgelendirilmesi şart.

7-Alınacak araçta fiyat sınırı var mı?

Motor silindir hacmine bakılmaksızın engelli araçları istisna kapsamında değerlendirilir. 2022 yılında engelliler için ÖTV muafiyeti, anahtar teslim satış fiyatı (her türlü vergiler dahil) 450 bin 500 TL’yi aşmayan araçlar için uygulanır.

8-Engelliler MTV’den de muaf mı?

Evet. Engelli hakkıyla araç alanlara Motorlu Taşıt Vergisi (MTV) istisnası uygulanır.

9-Engelliler aracı kaç yılda bir değiştirebilir?

Yeni bir sıfır araç almak için 5 yıl geçmesi gerekir. Ayrıca bu araç, 5 yıl sonra başkasına satıldığı zaman da ÖTV zorunluluğu oluşmaz.

10-Engelliye ait otoparkı kullanmak için ne yapmalı?

Bu alanları ‘park kartı’ olanlar kullanabilir. Bunun için il veya ilçelerdeki trafik denetleme amirlikleri veya bürolarına başvuru yapılmalı. Otopark yönetmeliğinde, her 20 park yerinden birinin engelli işaretiyle engelliler için ayrılması zorunlu.

11-Engelli aracını kullanmak için hangi ehliyet gerekir?

2016’dan itibaren ‘H sınıfı’ engelli sürücü uygulaması kaldırıldı ve engelli sürücülere de B sınıfı engelli ehliyetleri düzenlenmeye başlandı. Bunun için 19 yaşından gün almak yeterli.

12- Engellinin vefatı durumunda taşıt yakınlarına kalırsa ÖTV alınır mı?

ÖTV Kanunu’na göre; mirasçılara kalan araçta ÖTV uygulanmaz.

13-Engelli yakınına ÖTV indirimi var mı?

ÖTV indirimi sadece engelli bireyin şahsına tanınmış bir hak.

14- Zihinsel engelli birey ÖTV indiriminden yararlanabilir mi?

Engellilik yüzdesi, yüzde 90 ve üzerinde olmak şartıyla engelli bireyin üzerine araç alınabilir.

15-Bankalar kredi veriyor mu?

Bankaların taşıt alımında engellilere özel kredi ya da faiz şartları yok. Herkese tanınan banka kredi limitleri engelliler için de geçerli.

Muafiyet için dilekçe verme rehberi

Engelli araçlarıyla ilgili MTV istisnası uygulanması talebi vergi dairesine gitmeden interaktif vergi dairesi aracılığıyla yapılabiliyor. İşte 10 adımda başvuru süreci: