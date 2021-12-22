Engelli araçlarında ÖTV muafiyeti 450 bin 500 lira oldu

2022 için engelli vatandaşlar, şehit yakını ve malul gaziler için sıfır araç alımında tanınan ÖTV muafiyet matrahı, 330 bin 800 liradan 450 bin 500 liraya yükseltildi. Konuyla ilgili tebliğ, dün Resmi Gazete’de yayımlandı. ÖTV muafiyetli olarak alınan araç, 5 yıl boyunca satılamıyor.

ŞOFÖR VE ÖZEL TERTİBAT

Bu haktan faydalanabilmek için iki ayrıntı önemli: 1) Yüzde 90 ve daha fazla engelli, ÖTV muafiyetinden yararlanarak taşıt aldığında, kendisi kullanamıyor. Şoförü veya yakını kullanıyor. 2) Aracı alacak engelli, engel derecesine (en az yüzde 40 olmalı) göre taşıtı kendisi kullanmak için özel tertibat yaptırıyor. Her iki durumda da ÖTV muafiyeti, tüm binek otomobillerde motor silindir hacmine bakılmaksızın yeni yılda vergiler dahil 450 bin 500 lirayı geçmeyen araçlarda uygulanacak.

OTOPARK İMKANI VAR

Vergi muafiyetinden yararlanarak araç sahibi olan engelliler için otopark önceliği de tanınıyor. Engelli vatandaş, havalimanı ve belediyelerin işlettiği otoparklardan ücretsiz yararlanabiliyor. ÖTV indirimli aracı olanlar, evlerinin önüne belediyeye müracaat ederek ‘engelli araç park yeri’ yaptırabilir. Trafik Tescil Şubesi’ne dilekçe ile başvurarak, engelli araç park kartı temin edilebilir.