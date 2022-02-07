Eğitim & Kariyer Engelli atamaları ne zaman yapılacak? Son dakika! Engelli atamaları ertelendi mi?

Engelli atamaları ne zaman yapılacak? Son dakika! Engelli atamaları ertelendi mi?

Eğitim & Kariyer

Engelli atamaları ne zaman yapılacak? Son dakika! Engelli atamaları ertelendi mi?

Engelli atamalarına ilişkin son dakika haberi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan geldi. Engelli vatandaşların kamu kurumlarına atama töreni 8 Şubat tarihinde gerçekleşecekti. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklama ile engelli atamalarının yapılacağı tarih kamuoyu ile paylaşıldı…

07 Şubat 2022, Pazartesi 17:18 Son Güncelleme:
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Engelli atamaları için milyonlarca vatandaş 8 Şubat tarihini bekliyordu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada engelli vatandaşların kamu kurumlarına yapılacak atamalarının ertelendiği açıklandı. Peki, Engelli atamaları ne zaman yapılacak? İşte Bakanlık tarafından açıklanan yeni atama tarihi…

ENGELLİ ATAMALARI ERTELENDİ Mİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamasında “Engellilere yönelik bu yılın ilk memur atamasını 8 Şubat'ta yapacağız. Kamuya 2 bin 927 engelli memur atanacak.” ifadelerini kullanmıştı.

Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın covid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle engelli atamalarının ertelenip ertelenmeyeceği merak konusu olmuştu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklama ile engelli atamalarının ertelendiği duyuruldu.

ENGELLİ ATAMALARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın resmi Twitter sayfası üzerinden yapılan açıklamada

“8 Şubat 2022'de (yarın) yapılması planlanan engelli vatandaşlarımızın kamu kurumlarına atama töreni, 17 Şubat 2022 tarihine ertelenmiştir. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.” ifadelerine yer verildi.

 

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