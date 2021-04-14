Türkiye Engelli çocuk aile yardımı yüzde 50 artırımlı ödendi

Engelli çocuk aile yardımı yüzde 50 artırımlı ödendi

Türkiye

Engelli çocuk aile yardımı yüzde 50 artırımlı ödendi

Bir kamu görevlisinin engelli çocukları için alması gereken yüzde 50 artırımlı çocuk yardımını alamadığına ilişkin Kamu Denetçiliği Kurumuna (KDK) yaptığı başvuru üzerine, söz konusu yardımın artırımlı şekilde ödendiği bildirildi.

14 Nisan 2021, Çarşamba 15:06 Son Güncelleme:
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KDK'den yapılan açıklamaya göre, bir kamu görevlisi, engelli çocukları için alması gereken yüzde elli artırımlı çocuk yardımının kendisine ödenmediğini belirterek kuruma başvurdu. Başvuruda, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararları gereğince, artırımlı engelli çocuk yardımının kendisine ödenmesini talep etti.

Bunun üzerine ilgili idarelerden konuyla ilgili bilgi, belge ve görüş taleplerinde bulunan KDK, söz konusu yardımının maaş ödeme sisteminde bu konuda bir seçenek bulunmamasından kaynaklandığını tespit etti.

Konuya ilişkin KDK'nin tavsiye kararında, vatandaşın hak ettiği sosyal ve mali haklarının maaş ödeme sisteminde seçenek olmaması gibi teknik bir gerekçeyle ödenmemiş olmasının Anayasa'ya, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararına ve hakkaniyete açıkça aykırı olduğu vurgulandı. Maaş ödeme sisteminde böyle bir seçeneğin bulunmamasının sorumlusunun vatandaş olamayacağını belirten KDK, idarenin bu konuda öncelikle mağdur vatandaşa hakkını vermesi, sonra da maaş ödeme sisteminde gerekli düzenlemeleri yapması gerektiğine, idarenin bundan kaçınmasını haklı kılacak hukuki dayanağın da bulunmadığına işaret etti.

KDK, çocuk aile yardımı ödeneğinin başvurana artırımlı olarak ödenmesi konusunda ilgili Valiliğe, söz konusu ödemenin yapılmasını sağlamak ve gerekli düzenlemeleri hayata geçirmesi için de Milli Eğitim Bakanlığına tavsiye kararı verdi.

Ayrıca aile çocuk yardımı menüsüne yüzde 50 artırımlı seçeneğinin eklenmesi için Kamu Harcama ve Muhasebe Bilgi Sistemi'nde (KBS) gerekli çalışmaları yapmak üzere tavsiye kararının bir örneğini de Hazine ve Maliye Bakanlığına gönderildi.

KDK'nin tavsiye kararı üzerine ilgili idare tarafından başvurucunun talebi doğrultusunda engelli çocuk yardımının başvurucuya yüzde 50 artırımla ödendiği aktarıldı.

AA

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