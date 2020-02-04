Engelli genç, ailesi karantinadayken hayatını kaybetti

Çin'in korona virüsünün ortaya çıktığı Hubei eyaletinde geçtiğimiz hafta babası koronovirüs nedeniyle babası karantina altına alınan 16 yaşındaki serebral palsisi bulunan (beyin felci) bir genç, yatağında ölü bulundu. Yan Cheng isimli gencin bu süre zarfı içinde sadece iki defa beslendiği ortaya çıktı. Yan Cheng'in babası ile birlikte otistik olan 11 yaşındaki erkek kardeşinin de karantinaya alındığı belirtiliyor. 16 yaşındaki çocuğun ölüm haberinin sosyal medyada büyük tepki toplamasının ardından ailenin yaşadığı kasabanın yerel yöneticisi ile Çin Komünist Partisi temsilcisi olmak üzere iki yetkilinin görevden alındığı açıklandı. Yan Cheng'in babası, karantinaya alınmadan önce Çin'in sosyal medya platformu Weibo aracılığı ile yardım çağrısı yapmış, oğlunun yemek ve su olmadan yalnız kaldığını duyurmuştu. Otistik bireylere ve ailelerine yardım sağlayan bir grubun, Çin'in mesajlaşma platformlarından WeChat'te Yan Cheng'in hikayesini paylaşmasıyla olayın sosyal medyada gündem olduğu ifade ediliyor.

Ölüm sayısı 425'e ulaştı

Çin’de yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 425’e, virüsten etkilenenlerin sayısı 20 bin 438’e yükseldi. Virüs taşıdığı şüpheli olanların sayısının 23 bin 214’e, müşahede altına alınanların sayısı ise 171 bin 329’a ulaştı. Toplam taburcu edilen hasta sayısı 632 oldu. Bununla birlikte Çin anakarası dışında tespit edilen vaka sayısı Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde 15, Makau Özel İdari Bölgesi’nde 8’e çıktı.