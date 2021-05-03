İzmir’de yüzde 50 engelli Azad Hasobalılar (19) iş arkadaşları tarafından streç filmle sarılarak işkenceye ve tacize uğradı. Türkiye gündemine oturan ve kan donduran olay görüntülerin WhatsApp grubunda paylaşılmasıyla ortaya çıktı. Nurullah S. ile Fırat K.’nın yargılandığı İzmir 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen son duruşmada mahkeme savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Savcı, eylemlerinin sarkıntılık düzeyinde olmadığını belirterek ‘çocuğun cinsel istismarı’ suçunun işlendiği gerekçesiyle sanıkların 8 yıldan 15 yıla kadar hapsini istedi. Savcı, cezanın iki kez yarı oranında arttırılarak 16 yıldan 30 yıla kadar hapis cezasına çıkartılmasını talep etti.

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İzmir'de 2019 Kasım ayında Konak'a bağlı Yenişehir Mahallesi Gıda Çarşısı'ndaki bir pompa firmasında çalışan ve o dönemde 17 yaşında olan yüzde 50 engelli Azad Hasobalılar (19) iş arkadaşlarının işkencesine maruz kaldı. Türkiye gündemine oturan olayda, Hasobalılar, iş yerinde çalışan Nurullah S. ile Fırat K. tarafından streç filme sarılarak üzerine su döküldü, yere yatırılıp tekmelendi. Bu sırada hakaretlere de maruz kalan talihsiz genç cinsel istismara da uğradı. İstismar ve işkence yapılırken bu anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Sabah'tan Ceyhan Torlak'ın haberine göre, Ali S. isimli ortak arkadaşları tarafından çekilen görüntü WhatsApp grubunda paylaşıldı. Azad'ın eşi Raziye Hasobalılar videoyu fark edince büyük şok yaşadı. Azad ile eşi Raziye Hasobalılar savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu. Sanıklar hakkında 6 yıldan 16 yıla kadar hapis istemiyle "sarkıntılık suretiyle cinsel istismar' suçundan dava açıldı. 3 ay 18 gün tutuklu kaldıktan sonra 2 sanık tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Sanıkların İzmir 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılaması sürerken, Nurullah S. ile Fırat K. olayın şaka olduğunu söyleyerek kendilerini savundu.

AZAD'I ÖP DE GEÇSİN

İzmir 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki son duruşmada mahkeme savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Azad Hasobalılar'ın işyerinde kafasından yaralandığı, Fırat K.'nın Nurullah S.'ye "Azad'ı öp de geçsin" dediği ve eliyle engelli gencin kafasını yukarı kaldırmaya çalıştığı ifade edildi. Engelli gencin bu sırada eliyle ağzını kapatarak kendini korumaya çalıştığı, ancak iki kişiye karşı koymayınca Nurallah'ın Azad'ı dudağından öperek cinsel istismarda bulunduğuna dikkat çekildi. Bu sırada Nurallah S.'nin Fırat K.'nın cep telefonunu diğer arkadaşları Ali S.'ye vererek bu anları videoya çekmesini istediği de vurgulandı. Engelli gencin cinsel istismara uğrarken çekilmiş görüntülerin de ortak WhatsApp grubunda paylaşılarak ifşa edildiği vurgulandı.