Engelli genci streç filme sarıp, eziyet ettiler

Geçen mart ayında İzmir Konak'ta meydana geldi. İddiaya göre, yüzde 50 engelli olan şirket çalışanı A.H., N.S. ve F.K. isimli iş arkadaşları tarafından streç filmle sarıldı. Tüm vücudunu sardıktan sonra A.H.'yi yere yatıran iş arkadaşları, engelli gence sopa, tekme ve tokatla vurmaya başladı.

Su döküp taciz ettiler

Bununla da yetinmeyen N.S ve F.K, A.H.'nin üzerine su döküp cinsel tacizde bulundu. Yaşanan olayı başka bir çalışan telefonla kaydetti. Görüntülerde N.S. ve F.K.'nın, engelli gencin vücudunu sardıktan sonra yere yatırıp dayak attığı görüldü.

"Durun abi yapmayın"

A.H., dayak atıldığı sırada, 'Durun abi yapmayın' demesine rağmen iş arkadaşlarının dinlememesi de kamera kayıtlarında yer aldı. A.H.'nin üzerine su dökülüp cinsel tacizde bulunulduğu da yine kameraya yansıdı.

Eşi savcılığa gidip suç duyurusunda bulundu

A.H.'ye yapılan eziyeti telefonla kaydeden A.S., videoyu bir A.H.'nin de yer aldığı WhatsApp grubunda paylaştı. Videoyu izleyen A.H.'nin eşi R.H., savcılığa gidip suç duyurusunda bulundu.

"Şaka" yapmışlar

Şikayet üzerine ifadeleri alınan N.S. ve F.K., 'şaka' yaptıklarını söyledi. N.S.'nin ifadesinde, A.H. ile kardeş gibi olduklarını ve 'şakalaşma' görüntülerini de A.H.'nin isteği ile WhatsApp grubuna attıklarını söylediği belirtildi.

İlk duruşma 21 Kasım'da

F.K.'nın ifadesinde de olayı 'şaka' olarak anlattığı öğrenildi. Sanıkların, 4 ay tutuklu kaldıktan sonra tensip zaptıyla tahliye edildiği belirtilirken, dosyaya ilişkin ilk duruşma 21 Kasım'da görülecek.

DHA



