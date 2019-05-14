Engelli kıza cinsel istismarda bulunan 15 yaşındaki şüpheli tutuklandı

Ankara’nın Çankaya ilçesi, Çiğdem Mahallesi’nde oturan ve yüzde 50 zihinsel engelli olduğu için özel eğitim kurumunda eğitim gören B.K., geçen 29 Mart’ta annesinden para alarak bakkala gitti.

5 KİŞİ TARAFINDAN CİNSEL SALDIRIYA UĞRADI

İddiaya göre, B.K., dönüşte yolunu kesen yaşları 15 ile 17 arasında değişen ve akraba olan 5 kişi tarafından zorla götürüldüğü metruk binada cinsel saldırıya uğradı.

Kızın başından geçenleri anlattığı babası, polise şikayetçi oldu, savcılığı suç duyurusunda bulundu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturma kapsamında, psikolog eşliğinde ifadesi alınan B.K., şüphelilerden 3’ünü fotoğraflarından teşhis etti.

ŞÜPHELİLER AİLELERİYLE BİRLİKTE KAÇTI

Polis, ekipleri de kimlikleri belirlenerek, haklarında gözaltı kararı verilen 5 şüphelinin adreslerine operasyon düzenledi. Ancak, şüphelilerin aileleriyle birlikte evlerini boşaltıp gittikleri belirlendi.

Bunun üzerine polis, şüphelilerin isim ve fotoğraflarını ülke genelindeki diğer birimlerle paylaştı.

MUĞLA'DA YAKALANDI

Her yerde aranan şüphelilerden 15 yaşındaki Y.Ç.’nin ailesiyle birlikte Muğla’nın Yatağan ilçesi Atatürk Mahallesi’nde yaşadığı belirlendi.

Bunun üzerine polis, gece saatlerinde evlerine operasyon düzenleyip Y.Ç.’yi yakaladı.

Polisteki işlemlerinin ardından adliye, sevk edilen Y.Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DHA