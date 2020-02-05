Engelli köpeğin havuz sevinci

Tekerlekli sandalyeye bağlı bir golden retriever cinsi köpek olan Lion, eğlenmenin yolunu buldu. Brezilya, Rio de Janeiro yaşayan 11 yaşındaki Lion, havuzdaki kız kardeşi Taiia'ya katılmaya kararlıydı. Engelinin onu eğlenceden alıkoymasına izin vermeyen Lion, havuza atladı ve o anlar, sosyal medyada viral haline geldi. Lion'un sahibi Katia Luz DePlachett, onu durdurmaya çalıştıysa da başarılı olamadı. GoFundMe sitesinde yer alan bilgiye göre, kanser hastası olan Lion, bu nedenle ayaklarını kaybetti ve kanseri tekrar nüksetti. Lion'un sahipleri, ömrünün sonuna kadar hayatının tadını çıkarmasını sağlamak için ellerinden geleni yapıyor.





Ekim ayında, bacağında bir apse bulunduktan sonra Lion'a mastositoz kanseri teşhisi kondu. Yedi yaşında evlat edinilen Lion kemoterapi tedavisi görüyor ve tekerlekli sandalye hala en sevdiği parkları ziyaret etmesini sağlıyor.

Lion'un geçen hafta doğum günüydü. İnternet sitesinde kendi dilinden yazılmış bir not vardı.

Çoğunuzun bildiği gibi, bana iki yıl önce kanser teşhisi kondu. Ailem ve sevdiğim diğer arkadaşlarım, hayatımın iki yılını harika geçirmem ve kanseri yenmem için tedavilerim ve kemoterapim için para ödedi. Şimdi kanser geri döndü ve onunla savaşacak enerjiye ve gençliğe sahip olmayabilirim. Bu yüzden ailem elinden geldiğinde eğlenmeme izin verdi.

Lion, şimdi istediği yemekleri yiyebiliyor, istediği yerde yatabiliyor ve istediği zaman havuzda yüzebiliyor.







