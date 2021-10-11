Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 750 engelli öğretmen ataması açıklamasının ardından engelli öğretmen adayları büyük heyecan yaşadı. 2021 yılı içerisinde, 20 bin öğretmen atamasının yanı sıra, 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması başvuruları alınmıştı. Yeni gelen habere göre, 750 öğretmen 3 Aralık Engelliler Günü’nde atanacak ve süreç normal seyrinde ilerlerse, atanan engelli öğretmenler, 2022 yılında ders vermeye başlayacak…

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN 750 ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMASI AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11 Ekim Pazartesi günü gerçekleşen ve 3 saat süren Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, toplantının ana gündem maddelerini aktardı ve alınan kararlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, fahiş fiyat denetimleri ve ekonomik gelişmeler, koronavirüs vaka sayıları, polis ve askere yönelik saldırılar ve iklim değişikliğine yönelik alınan kararlar ve çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Tüm bu konuların yanı sıra Cumhurbaşkanı Erdoğan, “3 Aralık Engelliler Günü’nde 750 engelli öğretmenimizin atamasını yapacağız.” açıklamasında bulundu.

ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMASI BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Engelli 750 öğretmen ataması 3 Aralık Engelliler Günü’nde yapılacak. Ancak şu an için başvuruların ne zaman yapılacağına ilişkin bir açıklama yapılmadı. 3 Aralık Engelliler Günü’ne yaklaşık bir buçuk aylık bir süre olduğu göz önünde bulundurulduğunda, başvuruların kısa süre içinde başlayacağı tahmin ediliyor.