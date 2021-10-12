Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaptığı açıklamaya göre, 33 Aralık Engelliler Günü’nde 750 engelli öğretmenin ataması yapılacak. Başvuru tarihleri ve branş dağılımı merak edilen 750 engelli öğretmen atamasına ilişkin detaylar belli olmaya başladı. Buna göre, engelli öğretmen adayları atama başvurularını Kasım ayı içinde yapacak. İşte detaylar…

ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMASI BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

750 engelli öğretmen ataması haberi öğretmen adaylarında büyük heyecan uyandırmıştı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamayla başvurulara ilişkin detaylar belli olmaya başladı.

Bakanlıkça yapılan açıklamaya göre, 750 engelli öğretmen ataması, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) kapsamında gerçekleşecek.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, açıklamasında, engelli öğretmen atama takvimini belirlediklerini belirtti ve 3 Aralık’ta gerçekleşecek engelli öğretmen atamasının 2018-2020 yıllarındaki EKPSS’ye katılanlar arasında yapılacağını ifade etti.

Bakan Özer tarafından yapılan açıklamaya göre, 750 engelli öğretmen ataması ön başvuruları 8-12 Kasım 2021 tarihleri arasında yapılabilecek.

750 ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN?

Ön başvurularını tamamlayan adayların tercihlerini yapması ve onay süreci ise 22-26 Kasım 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek. Engelli öğretmen atamaları ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın belirttiği gibi 3 Aralık Engelliler Günü’nde olacak.